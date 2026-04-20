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«Einfach aus Spass» Drei Jugendliche fällen illegal 21 Bäume in Graubünden

SDA

20.4.2026 - 15:13

Ende März bis Anfang April sind in einem Wald in Versam auf Gemeindegebiet von Safiental illegal Bäume gefällt worden. Drei Jugendliche wurden dabei beobachtet und werden nun angezeigt.
Ende März bis Anfang April sind in einem Wald in Versam auf Gemeindegebiet von Safiental illegal Bäume gefällt worden. Drei Jugendliche wurden dabei beobachtet und werden nun angezeigt.
Keystone

Drei Jugendliche haben im bündnerischen Versam aus Spass 21 Bäume gefällt. Nun müssen sich die 16- bis 18-Jährigen vor den Behörden verantworten.

Keystone-SDA

20.04.2026, 15:13

20.04.2026, 15:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Drei Jugendliche fällten in Versam GR aus Spass 21 Bäume.
  • Die Bäume gehörten zu einem Biodiversitätsprojekt und blieben liegen.
  • Die geständigen Täter (16–18) wurden nach einem Hinweis angezeigt.
Mehr anzeigen

Drei Jugendliche haben innerhalb von zwei Tagen 21 Bäume in einem Wald im bündnerischen Versam illegal gefällt. «Einfach aus Spass», wie eine Polizeisprecherin zu Keystone-SDA sagte. Die drei Schweizer im Alter von 16, 17 und 18 Jahren werden nun angezeigt.

Die Bäume wurden gefällt zwischen Ende März und Anfang April, wie die Bündner Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte. Die drei Jugendlichen hätten innerhalb zweier Tage mit Motorsäge und Axt 21 Bäume, darunter Fichten, Föhren, Buchen und Tannen gefällt. Die gefällten Bäume waren Teil eines Waldentwicklungsplans zur Förderung der Biodiversität und Lebensraum für das Auerwild.

Die Jugendlichen hätten keinen Verwendungszweck für das Holz gehabt und es einfach liegen lassen. Ausserdem seien die Bäume völlig unprofessionell gefällt worden, so die Sprecherin weiter.

Die Drei sind Geständig. Die Polizei kam ihnen auf die Spur, weil die Jugendlichen bei ihren Taten beobachtet wurden, so die Sprecherin auf Anfrage weiter. «Der Beobachtende hat dabei alles richtig gemacht und sich die wichtigen Sachen gemerkt. So konnte die Polizei die Drei ausfindig machen.» Sie müssen sich nun vor der Jugend- bzw. Staatsanwaltschaft verantworten.

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