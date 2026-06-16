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Nationalrat will Asylregeln verschärfen Vier nordafrikanische Staaten sollen als sicher gelten

SDA

16.6.2026 - 11:09

Zimmer in einer Asylunterkunft im Kanton Uri. Der Nationalrat will, dass drei Maghreb-Staaten und Ägypten asylrechtlich als sichere Herkunftsländer gelten. (Archivbild)
Zimmer in einer Asylunterkunft im Kanton Uri. Der Nationalrat will, dass drei Maghreb-Staaten und Ägypten asylrechtlich als sichere Herkunftsländer gelten. (Archivbild)
Keystone

Der Nationalrat will die Schweizer Asylpraxis verschärfen. Mit Unterstützung einer bürgerlichen Mehrheit sprach er sich dafür aus, vier nordafrikanische Staaten als sichere Herkunftsländer einzustufen. Die Türkei blieb jedoch aussen vor.

Keystone-SDA

16.06.2026, 11:09

16.06.2026, 12:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Nationalrat hat eine SVP-Motion angenommen, die Ägypten, Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer einstufen will.
  • Die Türkei wurde aus dem Vorstoss gestrichen und soll nicht auf die entsprechende Liste gesetzt werden.
  • Der Bundesrat hatte die Motion abgelehnt, unterlag im Nationalrat jedoch einer deutlichen Mehrheit.
Mehr anzeigen

Vier Staaten in Nordafrika sollen asylrechtlich neu als sichere Herkunftsländer gelten. Der Nationalrat hat dazu eine Motion der SVP-Fraktion angenommen. Allerdings wollte er nicht auch die Türkei zu den sicheren Heimatländern zählen.

Konkret sollen Ägypten sowie die drei Maghreb-Staaten Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer gelten. Der Nationalrat sagte am Dienstag mit deutlichem Mehr Ja zur Motion der SVP, gegen den Willen des Bundesrates. Die Türkei strich er aus der Motion.

In den fünf Ländern bestehe Sicherheit vor Verfolgung, argumentierte Pascal Schmid (SVP/TG). Ägypten, Marokko und Tunesien habe die EU als sichere Herkunftsländer deklariert, so die SVP. Die Türkei sei als Mitglied des Europarates an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und die Menschenrechtskonvention gebunden.

Algerien schliesslich könne insgesamt als sicher eingestuft werden. Kritisch seien zwar einige Gebiete, doch könnten Algerier und Algerierinnen problemlos in andere, stabile Regionen zurückgeführt werden.

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