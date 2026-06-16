Nationalrat will Asylregeln verschärfenVier nordafrikanische Staaten sollen als sicher gelten
SDA
16.6.2026 - 11:09
Der Nationalrat will die Schweizer Asylpraxis verschärfen. Mit Unterstützung einer bürgerlichen Mehrheit sprach er sich dafür aus, vier nordafrikanische Staaten als sichere Herkunftsländer einzustufen. Die Türkei blieb jedoch aussen vor.
Keystone-SDA
16.06.2026, 11:09
16.06.2026, 12:20
SDA
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Der Nationalrat hat eine SVP-Motion angenommen, die Ägypten, Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer einstufen will.
Die Türkei wurde aus dem Vorstoss gestrichen und soll nicht auf die entsprechende Liste gesetzt werden.
Der Bundesrat hatte die Motion abgelehnt, unterlag im Nationalrat jedoch einer deutlichen Mehrheit.
Vier Staaten in Nordafrika sollen asylrechtlich neu als sichere Herkunftsländer gelten. Der Nationalrat hat dazu eine Motion der SVP-Fraktion angenommen. Allerdings wollte er nicht auch die Türkei zu den sicheren Heimatländern zählen.
Konkret sollen Ägypten sowie die drei Maghreb-Staaten Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer gelten. Der Nationalrat sagte am Dienstag mit deutlichem Mehr Ja zur Motion der SVP, gegen den Willen des Bundesrates. Die Türkei strich er aus der Motion.
In den fünf Ländern bestehe Sicherheit vor Verfolgung, argumentierte Pascal Schmid (SVP/TG). Ägypten, Marokko und Tunesien habe die EU als sichere Herkunftsländer deklariert, so die SVP. Die Türkei sei als Mitglied des Europarates an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und die Menschenrechtskonvention gebunden.
Algerien schliesslich könne insgesamt als sicher eingestuft werden. Kritisch seien zwar einige Gebiete, doch könnten Algerier und Algerierinnen problemlos in andere, stabile Regionen zurückgeführt werden.
Bundesrat will Ausnahme für Früchte- und Gemüsesäckli zurück
Beim Einkauf von Früchten und Gemüse soll der Schutzsack bis 2 Gramm wieder zur Nettomenge zählen dürfen. Der Bundesrat unterstützt die Motion und will dem Detailhandel zugleich die heutige Lösung offenlassen.
15.06.2026
Anna Rosenwasser zu Stopp-Blackout-Initiative
SP-Nationalrätin Anna Rosenwasser warnt vor zu grossen Hoffnungen in neue AKW: Ein Neubau dauere Jahrzehnte und wäre frühestens 2050 am Netz. Zudem kritisiert sie Geldflüsse der Atomlobby an die SVP.
15.06.2026
Erich Hess fordert Energieunabhängigkeit – und attackiert Rot-Grün
SVP-Nationalrat Erich Hess fordert mehr Energieunabhängigkeit von der EU. Dafür brauche die Schweiz zuverlässigen Strom aus Wasser- und Kernkraft – und kritisiert den Widerstand der Linken scharf.
15.06.2026
Bundesrat will Ausnahme für Früchte- und Gemüsesäckli zurück
Anna Rosenwasser zu Stopp-Blackout-Initiative
Erich Hess fordert Energieunabhängigkeit – und attackiert Rot-Grün