Drei Schweizer sterben bei Heliskiing-Trip in Kanada

Der tödliche Vorfall ereignete sich in der kanadischen Provinz British Columbia. Symnbolbild: Imago

Bei einem Lawinenunglück in Kanada sind drei Schweizer Staatsbürger gestorben. Die Gruppe soll die Lawine selbst ausgelöst haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei Schweizer sind bei einem Lawinenunglück während eines Heliskiing-Trips in British Columbia ums Leben gekommen.

Eine vierte Person wurde schwer verletzt geborgen und befindet sich inzwischen in stabilem Zustand.

Die Lawine wurde vermutlich von der Gruppe selbst ausgelöst, während in der Region wegen starker Schneefälle erhebliche Lawinengefahr herrscht. Mehr anzeigen

Drei Schweizer sind am Sonntag bei einem Lawinenunglück in Kanada ums Leben gekommen. Die Gruppe war offenbar in der Provinz British Columbia auf einem Heliskiing-Trip unterwegs, wie «Blick» berichtet.

Das Schweizer Aussendepartement bestätigt auf Anfrage von «Blick» den Vorfall. «Das Schweizerische Generalkonsulat in Vancouver steht in Kontakt mit den zuständigen Behörden», heisst es demnach vom Bund. Zudem stehe man bereits «mit den Angehörigen der Verstorbenen in Kontakt».

Laut der Wintersport-Plattform «Snowbrains» befanden sich vier Personen am Mount Knauss nahe der Stadt Terrace. Nach Angaben des kanadischen Lawinendienstes soll die Gruppe die Lawine selbst ausgelöst haben. Die vierte Person wurde schwer verletzt und per Helikopter ins Spital gebracht. Ihr Zustand ist mittlerweile stabil.

In der Region herrscht derzeit erhöhte Lawinengefahr. Der kanadische Lawinendienst warnte vor «erheblichem Risiko» im alpinen Gelände im Nordwesten von British Columbia – ausgelöst durch starke Schneefälle der letzten Tage.