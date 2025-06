Drei Töfffahrer stürzen an gleicher Stelle – wegen Kuhmist

Die verschmutzte Fahrbahn mit Blick in Fahrtrichtung Disentis/Mustér. Kantonspolizei Graubünden

Am Mittwochvormittag sind in Disentis/Mustér GR drei Motorradfahrer an der gleichen Stelle gestürzt. Die Fahrbahn war mit Kuhmist verschmutzt.

Ein 52-jähriger Motorradfahrer fuhr am Mittwoch gegen 9 Uhr mit seiner Sozia von Disentis/Mustér kommend über die Kantonsstrasse in Richtung Lukmanierpass. Ausgangs des Tunnels Tuf rutschte ihm das Vorderrad auf der mit Kuhmist verschmutzten Fahrbahn weg und er stürzte, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.

Während die beiden Leichtverletzten das Motorrad wieder aufstellten, stürzte ein 60-Jähriger an derselben Stelle. Dieser erlitt beim Sturz eine Fraktur am Fuss und wurde mit dem Rettungsdienst Surselva ins Spital nach Ilanz überführt. Das zuerst gestürzte Ehepaar begab sich selbständig in medizinische Behandlung.

Für die Reinigung der Fahrbahn wurden Mitarbeitende des Tiefbauamtes Graubünden beigezogen. Als die Patrouille der Kantonspolizei Graubünden die Tatbestandsaufnahme vor Ort beendet hatte, kam ihnen ein 46-Jähriger entgegen und stürzte an derselben Stelle. Glücklicherweise wurde er nicht verletzt.