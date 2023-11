In der Nacht auf Samstag haben sich im Kanton Solothurn drei Verkehrsunfälle auf schneebedeckten Fahrbahnen ereignet. Bild: Keystone

Infolge des Schneefalls in der Nacht zum Samstag haben sich in Solothurn mehrere Verkehrsunfälle ereignet. Während zwei Lenker*innen noch mit Sommerreifen unterwegs waren, fuhr ein anderer unter Alkoholeinfluss.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei Verkehrsunfälle: So lautet die Zwischenbilanz nach dem ersten Schneefall im Kanton Solothurn.

Unter anderem kollidierte ein 22-jähriger Lenker mit der Mittelleitplanke.

Einer anderen Lenkerin wurde zum Verhängnis, dass sie noch mit Sommerreifen unterwegs war. Mehr anzeigen

Im Kanton Solothurn ist es auf schneebedeckten Strassen in der Nacht auf Samstag gleich zu drei Verkehrsunfällen gekommen. Mindestens ein Fahrer und eine Fahrerin waren dabei mit Sommerreifen unterwegs, ein weiterer Lenker hatte Alkohol intus. Verletzt wurde niemand.

Ein 22-jähriger Autofahrer verlor auf der Autobahn A1 von Niederbipp nach Oensingen gegen 06.45 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto prallte in die Mittelleitplanke, durchbrach danach einen Wildschutzzaun und blieb im angrenzenden Wiesland stehen. Das Fahrzeug wurde mit einem Kran geborgen.

Eine 26-jährige Autofahrerin kam am Vorabend auf der Autobahn A2 ebenfalls von der Fahrbahn ab und krachte gegen 22.30 Uhr vor dem Belchentunnel frontal in die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Die Frau fuhr danach mit dem beschädigten Auto weiter. Die Polizei hielt sie wenig später an.

Ein 24-jähriger Autofahrer kollidierte schliesslich gegen 04.00 Uhr zwischen Hägendorf und Langenbruck mit mehreren Strassenpfosten, bevor er im Wiesland steckenblieb. Das Auto wurde mit einer Seilwinde geborgen. Ein Atemalkoholtest fielt beim Lenker positiv aus.

SDA/twei