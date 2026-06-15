«Schäden relativ gering»Drei vorläufige Festnahmen bei Anti-G7-Demonstration in Genf
SDA
15.6.2026 - 13:39
Nach der G7-Demonstration in Genf sind drei Menschen vorläufig festgenommen worden. Das teilt die Polizei mit. Sie liefert auch eine erste Schadensbilanz.
Keystone-SDA
15.06.2026, 13:39
15.06.2026, 14:10
SDA
Nach einer ersten Bilanz sind im Anschluss an die Anti-G7-Demonstration vom Sonntag in Genf drei Personen vorläufig festgenommen worden. An der Kundgebung nahmen laut Polizei 20'000 Menschen teil. Laut der Koalition «No G7» waren es 30'000.
In einer vorläufigen Bilanz, welche die Genfer Polizei am Mittag im Westschweizer Radio RTS bekannt gab, sagte Polizeisprecher Alexandre Brahier, dass 28 Personen, darunter neun Frauen und 19 Männer, in Gewahrsam genommen worden seien. Drei Personen seien vorläufig festgenommen worden.
Nach Angaben der Ordnungskräfte «sind die Schäden im Verhältnis zur Zahl der entschlossenen Aktivisten des Schwarzen Blocks relativ gering». Es gab insbesondere zerbrochene Fensterscheiben, zerstörte Bushaltestellen und ein in Brand gestecktes Auto.
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