Diplomaten nutzen Immunität um Rechnungen von Schweizer Firmen nicht zu zahlen

Posieren vor dem Leopard 2 – Diplomaten besuchen Ausstellung beschlagnahmter Waffen in Moskau

Posieren vor dem Leopard: Ausländische Diplomaten, etwa aus Syrien oder Uganda, haben am Freitag eine Ausstellung westlicher Waffen besucht, die in der Ukraine erbeutet worden sein sollen, darunter US-amerikanische, deutsche und französische Panzer. Die Schau mit dem Titel «Trophäen der russischen Armee» war Anfang Mai in Moskau eröffnet worden, nachdem Russland in seinem Angriffskrieg Gebietsgewinne in der Ostukraine erzielt hatte.

04.06.2024