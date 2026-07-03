Eine Basler Inkasso-Firma veröffentlichte Namen, Fotos und Adressen angeblicher Schuldner im Internet. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht die Praxis des digitalen Prangers verboten.

So sah die Website im Jahr 2021 aus.

Darum geht’s Das Bundesverwaltungsgericht hat bestätigt, dass die Basler Inkasso-Team AG mit ihrer Website «schuldner-finden.com» gegen das Datenschutzrecht verstossen hat, indem sie Namen, Adressen, Fotos und teils Stimmaufnahmen mutmasslicher Schuldner öffentlich zugänglich machte.

Das Gericht sprach von einem «Pranger» und betonte, dass private Firmen staatliche Instrumente wie das Betreibungsrecht oder die Strafverfolgung nicht durch öffentliche Namenslisten im Internet ersetzen dürfen.

Die Beschwerde der Firma wurde abgewiesen, die bereits veröffentlichten Daten müssen gelöscht werden, und das Unternehmen trägt Verfahrenskosten von 5000 Franken.

Warnen, fahnden, Druck machen – so das Motto der Website «schuldner-finden.com». Dort stellte die Basler Inkasso-Team AG mutmassliche Schuldner*innen öffentlich an den Pranger. Mit Namen und teilweise Adressen, Fotos, Angaben zu Gerichtsverfahren und sogar mit Stimmaufnahmen. Das geht aus einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hervor.

Dazu servierte die Firma wenig schmeichelhafte Etiketten wie «kommunikativer Schönredner – dreister Lügner» oder Behauptungen wie: «Frau X. belog Arbeitskolleginnen, um an Geld zu kommen».

Kurz gesagt: ein öffentlicher Pranger wie im Mittelalter – gegen den sich die Betroffenen kaum wehren konnten.

Deutschland beschwerte sich

Aufgefallen war die Seite 2021 zunächst der Datenschutzaufsicht in Bayern. Sie informierte den Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten (EDÖB), der die Firma im September 2021 schriftlich darauf hinwies, dass die Publikationen gegen das Datenschutzrecht verstiessen.

Die Reaktion der Inkasso-Team AG? Keine. Erst als der Schweizer Datenschützer eine förmliche Untersuchung eröffnete, meldete sich die Firma im Oktober 2024 zu Wort – und behauptete, sie handle im öffentlichen und privaten Interesse.

Im April 2025 verfügte der Schweizer Datenschützer schliesslich, die Publikation sei zu unterlassen und die bereits veröffentlichten Daten seien zu löschen.

«Das Internet vergisst nicht»

Dagegen zog die Firma vor Gericht und blitzte ab, wie aus dem heute veröffentlichten Urteil hervorgeht. Das Bundesverwaltungsgericht hält fest: Das Unternehmen verstiess gegen das Transparenzprinzip, die Zweckbindung und die Verhältnismässigkeit.

Besonders schwer wiege, dass die Daten einem unbestimmten Publikum im Internet zugänglich waren und das auf unbestimmte Zeit. Denn: «Das Internet vergisst nicht.» Das Gericht spricht selbst von einem «Prangereffekt» und einer «privaten Fahndung».

Auch das Argument, man wolle Gläubiger schützen und vor Betrug warnen, liess die Richter*innen kalt. Für offene Forderungen gebe es das Betreibungs- und Konkursrecht, für Straftaten die Justiz. Private dürften diese staatlichen Wege nicht durch eine öffentliche Namensliste im Internet ersetzen.

5000 Franken Verfahrenskosten

Das Gericht wies die Beschwerde der Inkasso-Team AG ab. Die Firma muss die Verfahrenskosten von 5000 Franken berappen und erhält keine Parteientschädigung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann ans Bundesgericht weitergezogen werden.

Der Geschäftsführer der Inkasso-Team AG wurde um Stellungnahme gebeten. Er kündigte eine «erweiterte» Antwort an und teilte vorab mit, das Unternehmen habe «unabhängig von unserer Beschwerde bereits im April 2025 die Konsequenzen aus der Verfügung des Datenschutzbeauftragten gezogen und die Seite in eine Kreditauskunftsseite gemäss Datenschutz umgewandelt». Die ausführliche Stellungnahme lag bis Redaktionsschluss nicht vor und wird nachgereicht.

Urteil vom 2. Juni 2026, A-3891/2025