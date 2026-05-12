187 Strafverfahren: An der Grossoperation gegen den Drogenhandel waren die Stadtpolizei Lausanne und die Kantonspolizei Waadt beteiligt. (Archivbild) Keystone

In Lausanne hat die Polizei eine Grossrazzia gegen Drogenhandel und Geldwäscherei durchgeführt. Es kam zu zahlreichen Festnahmen und 187 Strafverfahren.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Lausanne führte die Polizei eine mehrmonatige Grossoperation gegen Drogenhandel, Geldwäscherei und illegale Wohnnutzung durch.

Dabei wurden 28 Einsätze durchgeführt und 187 Personen strafrechtlich verfolgt.

Zudem gab es 143 Festnahmen und Hinweise auf Millionenprofite sowie Betrug bei Sozialversicherungen. Mehr anzeigen

In Lausanne hat die Polizei eine mehrmonatige Grossoperation gegen den Drogenhandel durchgeführt. Die Stadtpolizei Lausanne und die Kantonspolizei Waadt führten dabei 28 koordinierte Einsätze durch, in deren Verlauf 187 Personen strafrechtlich verfolgt wurden.

Die Aktion stand unter der Leitung der Staatsanwaltschaft. Sie richtete sich gleichzeitig gegen Drogenhandel, Geldwäscherei sowie gegen Personen, die unrechtmässig in Wohnungen des Gebäudes an der Rue de Genève 85 lebten. Dies teilten die Stadt Lausanne und der Kanton Waadt am Dienstag in einem an einer Medienkonferenz verbreiteten Communiqué mit.

Im Verlauf der Einsätze zwischen Februar und Oktober 2025 kam es zu 82 Durchsuchungen von Zimmern und Studios sowie zu 143 Festnahmen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Drogenhandel einen Gewinn von mehreren Millionen Franken generiert haben.

Zudem wurden Betrugsfälle im Bereich der Sozialversicherungen aufgedeckt. Gegen den Eigentümer des Gebäudes, den Verwalter sowie den Hauswart laufen strafrechtliche Verfahren.