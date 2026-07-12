Nach einem mutmasslichen Spionagevorfall hat die Bundesanwaltschaft Vorermittlungen eingeleitet. Offenbar hatte die unbekannte Drohnenformation das ABC-Labor Spiez im Visier.

Darum geht’s Eine unbekannte Drohnenformation hatte einem Medienbericht zufolge das ABC-Labor Spiez im Visier

Armeechef Benedikt Roos machte kürzlich einen «grösseren Vorfall» bekannt, hielt sich über Ort und Zeit jedoch bedeckt.

Die Bundesanwaltschaft hat in dem Fall auf polizeilicher Ebene Vorermittlungen eingeleitet.

Bazl-Direktorin Francine Zimmermann will indessen den Drohnenverkehr in der Schweiz verschärfen. Zusammenfassung erstellt mit

Mehrere Drohnen über «kritischer Infrastruktur»: Auf einer Veranstaltung der Armee machte Armeechef Benedikt Roos kürzlich einen «grösseren Vorfall» bekannt, blue News berichtete. Demnach habe eine unbekannte Drohnenformation eine Militäranlage überflogen. Über Ort und Zeitpunkt des mutmasslichen Spionagevorfalls hüllte sich die Armee jedoch in Schweigen.

Nun wird bekannt: Bei der kritischen Infrastruktur handelt es sich um das ABC-Labor in Spiez BE. Dies berichtet «SonntagsBlick» unter Berufung auf einen hochrangigen Armee-Angehörigen.

Die Bundesanwaltschaft hat inzwischen Vorermittlungen eingeleitet. Auf polizeilicher Ebene werde untersucht, was genau vorgefallen sei, sagte Bundesanwalt Stefan Blättler der Zeitung. Anschliessend werde entschieden, ob die Elemente für eine Verfahrenseröffnung ausreichten. Verteidigungsminister Martin Pfister wollte den Vorfall indessen weder bestätigen noch dementieren.

Das Labor Spiez ist für für atomare, biologische und chemische Gefahren zuständig. Experten aus Spiez waren etwa bei der Analyse des Nervenkampfstoffs Nowitschok involviert, der bei der Vergiftung des Doppelagenten Sergej Skripal und seiner Tochter 2018 im englischen Salisbury eingesetzt wurde. Auch war das Labor an der Aufarbeitung von Assads Giftgas-Einsätzen in Syrien beteiligt.

Wer schiesst die Drohnen ab?

Die Direktorin des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl) will indessen den Drohnenverkehr in der Schweiz verschärfen. Alle Luftraumnutzenden sollen digital sichtbar werden, um die Sicherheit im Luftraum zu erhöhen, Francine Zimmermann dem «SonntagsBlick» sagte. Ziel sei es, mögliche Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen.

Sie räumte jedoch ein, dass das Vorhaben nur bei kooperativen Beteiligten Wirkung zeige. «Wer eine Drohne bewusst böswillig einsetzen will, lässt sich von Regeln nicht aufhalten», sagte sie. Zudem seien die Zuständigkeiten nicht klar geregelt, wenn eine verdächtige Drohne auftauche. Es sei unklar, welche Behörde für Abwehrmassnahmen zuständig sei. Diese Frage werde derzeit im Rahmen einer interdepartementalen Arbeitsgruppe des Bundes geklärt.