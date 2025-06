Droht jetzt auch in Kandersteg ein riesiger Felsabbruch?

Der Spitze Stein ragt aus der Bergflanke über dem Oeschinensee. ZVG

Nach dem Felssturz in Blatten VS blickt Kandersteg BE mit Sorge auf den instabilen Spitzen Stein. Auch dort drohen Murgänge – doch die Gemeinde sieht sich gut vorbereitet.

Trotz Bauverbot gibt es Widerstand gegen die Einschränkungen. Mehr anzeigen

Der Felssturz in Blatten VS hat auch im nahen Kandersteg BE Betroffenheit ausgelöst. Dort bewegt sich seit Jahren der Spitze Stein – ein instabiles Felsgebiet mit rund 16 Millionen Kubikmetern Gestein. Zum Vergleich: In Blatten stürzten etwa neun Millionen Kubikmeter ab.

«Wir waren sehr betroffen», sagt Kanderstegs Gemeindepräsident René Maeder gegenüber SRF. Die Solidarität sei gross – man sei bereit, Betroffene aus dem Wallis aufzunehmen.

Der Grund für das besondere Mitgefühl: Auch in Kandersteg gibt es Murganggefahr. Sollte sich ein grosser Felsabbruch ereignen, könnten Massen bis ans Dorf vordringen. Die Gemeinde hat deshalb Notfallpläne ausgearbeitet und Schutzbauten errichtet, unter anderem zwei Dämme am Öschibach und ein Murgangnetz. Seit 2022 gilt im Dorf zudem fast überall ein Bauverbot. «Ich habe Respekt vor der Natur, aber keine Angst», so Maeder zu SRF.

IG Spitzer Stein kritisiert Bauverbot

Die Interessengemeinschaft Spitzer Stein kritisiert das Bauverbot. Simon Hari, Vizepräsident der IG, fordert Lockerungen und warnt vor einer Blockade der Dorfentwicklung. «Wenn wir immer vom Worst Case ausgehen, wird das Leben sehr schwierig», sagt er gegenüber SRF. Auch Haussanierungen seien derzeit kaum möglich.

Fachexperte Nils Hählen vom Kanton Bern sieht zwar Parallelen zwischen Blatten und Kandersteg – etwa den schwindenden Permafrost und die Gefahr von Murgängen. Die Gletscherproblematik wie in Blatten fehle jedoch beim Spitzen Stein. «Wir haben keine Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass ein Ereignis unmittelbar bevorsteht», sagte Hählen zur «Berner Zeitung». Möglich sei aber ein Abbruch von acht Millionen Kubikmetern in den nächsten zehn Jahren – mit mittlerer Wahrscheinlichkeit.

Alt-Bundesrat Adolf Ogi zeigt sich zuversichtlich. Gegenüber der «Berner Zeitung» lobte er die getroffenen Schutzmassnahmen in Kandersteg. Aussagen wie jene von Ex-SP-Präsident Peter Bodenmann, wonach bald auch Kandersteg verschüttet werde, wies Ogi entschieden zurück: Die Gemeinde handle vorausschauend, die Behörden arbeiteten «beispielhaft».

