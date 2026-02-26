  1. Privatkunden
Schönes Wetter, starker Pollenflug Du hast Heuschnupfen? Das sind die Übeltäter

Petar Marjanović

26.2.2026

Jetzt fängt sie für viele wieder an, die Zeit des Niesens und der tränenden Augen.
Jetzt fängt sie für viele wieder an, die Zeit des Niesens und der tränenden Augen.
Meteoschweiz

Mit den ersten warmen Tagen steigt in der Schweiz die Pollenbelastung deutlich an – das dürfte vor allem Heuschnupfen-Betroffene ärgern. Besonders Hasel, Erle, Birke, Gräser und Ambrosia sorgen je nach Saison für starken Pollenflug.

Redaktion blue News

26.02.2026, 16:48

Das schöne Wetter in dieser Woche bringt auch einen intensiven Pollenflug – und damit Hochsaison für Heuschnupfen. Viele Allergiker*innen kennen ihre Beschwerden genau, wissen aber oft nicht, wie die Pflanzen aussehen, die dahinterstecken.

Wir zeigen die wichtigsten Übeltäter mit Bildern und liefern dazu kurze, verständliche Fakten: Wann blühen sie? Wo kommen sie vor?

Hasel

Du erkennst die Hasel oft als Strauch. Im Winter hängen daran lange, gelbliche Kätzchen (männliche Blüten). Sie blüht in der Schweiz meist von Januar bis April. Viele reagieren, weil lokal sehr viele Pollen in der Luft sind – und weil es oft Kreuzreaktionen mit Birke und Erle gibt.

So sieht die Hasel aus
So sieht die Hasel aus. Die Übeltäter im Frühling: Blütenkätzchen an einem Haselnussstrauch.

Die Übeltäter im Frühling: Blütenkätzchen an einem Haselnussstrauch.

Bild: KEYSTONE

So sieht die Hasel aus. So sieht das Blatt einer Gemeinen Hasel aus.

So sieht das Blatt einer Gemeinen Hasel aus.

Bild: Willow/CC BY

So sieht die Hasel aus. So sehen unreife Haselnüsse aus.

So sehen unreife Haselnüsse aus.

Bild: KEYSTONE

So sieht die Hasel aus
So sieht die Hasel aus. Die Übeltäter im Frühling: Blütenkätzchen an einem Haselnussstrauch.

Die Übeltäter im Frühling: Blütenkätzchen an einem Haselnussstrauch.

Bild: KEYSTONE

So sieht die Hasel aus. So sieht das Blatt einer Gemeinen Hasel aus.

So sieht das Blatt einer Gemeinen Hasel aus.

Bild: Willow/CC BY

So sieht die Hasel aus. So sehen unreife Haselnüsse aus.

So sehen unreife Haselnüsse aus.

Bild: KEYSTONE

Erle

Die Erle ist meist ein Baum, kann aber auch ein Strauch sein. Auch sie bildet auffällige Kätzchen. In der Schweiz blühen Schwarz- und Grauerle typischerweise Januar bis April – und die in Städten häufig gepflanzte Purpurerle kann sogar schon um Weihnachten Pollen in die Luft bringen. Du reagierst, weil Erlenpollen zu den ersten Pollen im Jahr gehören und lokal in grosser Menge auftreten.

So sieht die Erle aus
So sieht die Erle aus. Je nach Standort und Sorte können Erlen etwa 25 bis 30 Meter hoch und bis zu 120 Jahre alt werden.

Je nach Standort und Sorte können Erlen etwa 25 bis 30 Meter hoch und bis zu 120 Jahre alt werden.

Bild: KEYSTONE

So sieht die Erle aus. Zapfen und Früchte einer Erle

Zapfen und Früchte einer Erle

Bild: Roger Culos/CC BY-SA 3.0

So sieht die Erle aus. Illustration von Alnus glutinosa.

Illustration von Alnus glutinosa.

Bild: PD

So sieht die Erle aus
So sieht die Erle aus. Je nach Standort und Sorte können Erlen etwa 25 bis 30 Meter hoch und bis zu 120 Jahre alt werden.

Je nach Standort und Sorte können Erlen etwa 25 bis 30 Meter hoch und bis zu 120 Jahre alt werden.

Bild: KEYSTONE

So sieht die Erle aus. Zapfen und Früchte einer Erle

Zapfen und Früchte einer Erle

Bild: Roger Culos/CC BY-SA 3.0

So sieht die Erle aus. Illustration von Alnus glutinosa.

Illustration von Alnus glutinosa.

Bild: PD

Birke

Die Birke erkennst du oft an der hellen Rinde und an den Kätzchen, die später hängen. Sie blüht in der Regel März bis Mai. Viele Allergikerinnen und Allergiker reagieren stark, weil Birkenpollen als wichtigstes Baumpollenallergen gelten und die Birke sehr viele Pollen produziert. Zudem gibt es häufig Kreuzreaktionen (zum Beispiel mit Hasel und Erle).

So sieht die Birke aus
So sieht die Birke aus. So sehen die Kätzchen der Birke aus.

So sehen die Kätzchen der Birke aus.

Bild: Lucyin/CC BY-SA 4.0

So sieht die Birke aus. Blätter einer Birke.

Blätter einer Birke.

Bild: Wilde Natur/CC BY-SA 2.0

So sieht die Birke aus. Die Broke der Birke (manchmal auch Rinde genannt) kann, je nach Art, weiss sein.

Die Broke der Birke (manchmal auch Rinde genannt) kann, je nach Art, weiss sein.

Bild: KEYSTONE

So sieht die Birke aus. Birkenallergiker*innen haben oft Kreuzallergien.

Birkenallergiker*innen haben oft Kreuzallergien.

Bild: KEYSTONE

So sieht die Birke aus
So sieht die Birke aus. So sehen die Kätzchen der Birke aus.

So sehen die Kätzchen der Birke aus.

Bild: Lucyin/CC BY-SA 4.0

So sieht die Birke aus. Blätter einer Birke.

Blätter einer Birke.

Bild: Wilde Natur/CC BY-SA 2.0

So sieht die Birke aus. Die Broke der Birke (manchmal auch Rinde genannt) kann, je nach Art, weiss sein.

Die Broke der Birke (manchmal auch Rinde genannt) kann, je nach Art, weiss sein.

Bild: KEYSTONE

So sieht die Birke aus. Birkenallergiker*innen haben oft Kreuzallergien.

Birkenallergiker*innen haben oft Kreuzallergien.

Bild: KEYSTONE

Gräser

Gräser stehen praktisch überall: Wiesen, Weiden, Wegränder – beim Blühen siehst du oben Rispen oder Ähren, oft mit herausstehenden Staubbeuteln. In der Schweiz blühen Gräser allgemein von Ende April bis August, mit einem Höhepunkt von Mai bis Mitte Juli. Viele reagieren, weil Gräser das wichtigste Pollenallergen in der Schweiz sind und die Saison lange dauert.

So sehen Gräser aus
So sehen Gräser aus. Freisetzung von Pollen aus den Blüten von Dactylis glomerata

Freisetzung von Pollen aus den Blüten von Dactylis glomerata

Bild: CC0

So sehen Gräser aus. So sieht der Blütenstand des Gewöhnlichen Knäuelgras aus.

So sieht der Blütenstand des Gewöhnlichen Knäuelgras aus.

Bild: Kristian Peters/CC BY-SA 3.0

So sehen Gräser aus. So sieht das Gewöhnliche Ruchgras aus.

So sieht das Gewöhnliche Ruchgras aus.

Bild: Kristian Peters/CC BY-SA 3.0

So sehen Gräser aus
So sehen Gräser aus. Freisetzung von Pollen aus den Blüten von Dactylis glomerata

Freisetzung von Pollen aus den Blüten von Dactylis glomerata

Bild: CC0

So sehen Gräser aus. So sieht der Blütenstand des Gewöhnlichen Knäuelgras aus.

So sieht der Blütenstand des Gewöhnlichen Knäuelgras aus.

Bild: Kristian Peters/CC BY-SA 3.0

So sehen Gräser aus. So sieht das Gewöhnliche Ruchgras aus.

So sieht das Gewöhnliche Ruchgras aus.

Bild: Kristian Peters/CC BY-SA 3.0

Ambrosia

Ambrosia wirkt wie ein unscheinbares Unkraut: doppelt fiederteilige, beidseits grüne Blätter, oft ein rötlicher, behaarter Stängel. Sie blüht August bis September und verlängert so die Pollensaison bis in den Spätsommer. Viele reagieren heftig, weil die Pollen sehr stark allergen sind und häufiger auch Asthma auslösen. In der Schweiz kommt die Pflanze vor allem im Tessin und in der Westschweiz vor.

So sieht Ambrosia aus
So sieht Ambrosia aus. Eine junge Ambrosia-Pflanze wächst auf einem Feld.

Eine junge Ambrosia-Pflanze wächst auf einem Feld.

Bild: KEYSTONE

So sieht Ambrosia aus. Ambrosia wird am nationalen Ambrosia-Ausreisstag ausgerissen.

Ambrosia wird am nationalen Ambrosia-Ausreisstag ausgerissen.

Bild: KEYSTONE

So sieht Ambrosia aus. Die Ambrosia ist ehemals eine nordamerikanische Pflanze.

Die Ambrosia ist ehemals eine nordamerikanische Pflanze.

Bild: Keystone

So sieht Ambrosia aus. Sie löst starke Allergien aus.

Sie löst starke Allergien aus.

Bild: KEYSTONE

So sieht Ambrosia aus
So sieht Ambrosia aus. Eine junge Ambrosia-Pflanze wächst auf einem Feld.

Eine junge Ambrosia-Pflanze wächst auf einem Feld.

Bild: KEYSTONE

So sieht Ambrosia aus. Ambrosia wird am nationalen Ambrosia-Ausreisstag ausgerissen.

Ambrosia wird am nationalen Ambrosia-Ausreisstag ausgerissen.

Bild: KEYSTONE

So sieht Ambrosia aus. Die Ambrosia ist ehemals eine nordamerikanische Pflanze.

Die Ambrosia ist ehemals eine nordamerikanische Pflanze.

Bild: Keystone

So sieht Ambrosia aus. Sie löst starke Allergien aus.

Sie löst starke Allergien aus.

Bild: KEYSTONE

