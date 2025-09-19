Schweizer Politik trauert um Nationalrat Alfred Heer

Nach dem Tod von Nationalrat Alfred Heer reagieren Politik Kolleg*innen auf sein Ableben. sda

Die Schweizer Politik trauert um den unerwartet verstorbenen Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer. Zahlreiche Weggefährten sprechen seinen Angehörigen ihr Beileid aus – darunter mehrere Mitglieder des Bundesrats.

«Der unerwartete Tod des Zürcher Nationalrats Alfred Heer ist erschütternd. Ich wünsche seinen Nächsten in diesen schweren Stunden und Tagen viel Kraft und nur das Beste», schrieb Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter am Freitagnachmittag im Kurznachrichtendienst X.

«Ich bin schockiert über den unerwarteten Tod meines Parteikollegen Alfred Heer! Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Tief betroffen spreche ich mein Beileid aus», schrieb SVP-Bundesrat Guy Parmelin.

«Es ist eine traurige Nachricht: Mit nur 63 Jahren ist Nationalrat Alfred 'Fredi' Heer gestorben», schrieb Justizminister Beat Jans. «Wir teilten nebst der Politik auch die Passion für den Fussball und den FC Nationalrat. Er und sein Humor werden fehlen. Den Angehörigen spreche ich mein aufrichtiges Beileid aus.»

Bundesrat Rösti zeigt sich emotional

SVP-Bundesrat Albert Rösti gedachte am Rand eines Medienauftrittes seines Parteifreundes, sichtlich um Fassung ringend. Heer sei sein langjähriger Vertrauter und Kollege gewesen, zuerst im Nationalrat und später auch als Bundesrat, sagte er. «Es ist mir ein grosses Bedürfnis, hier seinen Angehörigen zu kondolieren und viel Kraft zu wünschen.»

Nationalratspräsidentin Maja Riniker (FDP/AG) und Ständeratspräsident Andrea Caroni (FDP/AR) schrieben auf X: «Mit grosser Betroffenheit haben wir vom Tod von Nationalrat Alfred Heer erfahren. Im Namen der Bundesversammlung sprechen wir seiner Familie, seinen Hinterbliebenen und seinen Weggefährten ihr tiefes Beileid aus.»

Mitte-Präsident und Nationalrat Philipp Matthias Bregy (VS) schrieb in seinem Tweet: «Und plötzlich wird der politische Diskurs mehr als zweitrangig. Traurig über deinen viel zu frühen Tod, aber immerhin dankbar für gemeinsame Momente. Ruhe in Frieden, lieber Fredi!»

FDP-Präsident und Ständerat Thierry Burkart (AG) schrieb: «Mit grosser Bestürzung habe ich vom Hinschied von Fredi Heer erfahren. Das Parlament verliert einen geschätzten und aufrichtigen Kollegen. Meine Gedanken sind bei seinen Angehörigen und Freunden. Ich entbiete Ihnen mein tief empfundenes Beileid.»

«Wir sind fassungslos»

SP-Co-Präsident und Nationalrat Cédric Wermuth (AG) schrieb auf Bluesky: «Mit Bestürzung habe ich eben vom Tod unseres Ratskollegen Alfred Heer erfahren. Wir sind fassungslos. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen.»

«In der Geschäftsprüfungskommission habe ich Alfred näher kennen und schätzen gelernt», schrieb GLP-Nationalrätin Katja Christ auf X. «Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod hat mich sehr berührt. Den Angehörigen gilt mein aufrichtiges Beileid.»

«Lieber Fredi, das Schöne an der Schweizer Politik ist, dass man sich in Freundschaft und Respekt austauschen kann, auch wenn man nicht immer gleicher Meinung ist», schrieb FDP-Fraktionschef Damien Cottier (NE). «Und in unseren Sitzungen im Europarat galt 'Team Switzerland'. Du wirst uns fehlen!»

Zürcher Fraktionskollegin trauert um Heer

Heers Zürcher Fraktionskollegin Nina Fehr Düsel schrieb: «Fredi Heer war ein sehr gmögiger und bodenständiger Mensch und ein sehr guter Politiker, ich habe ihn als Kollegen sehr geschätzt. Mein tiefstes Beileid an seine Familie und seine Angehörigen.»

Im Tweet der Zürcher SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann hiess es: «Lieber Fredi, wir kennen uns seit fast 30 Jahren, haben so viele Sitzungen im kantonalen und nationalen Parlament verbracht und gemeinsam gekämpft. Gestern warst Du noch gesund im Nationalrat, heute diese Nachricht. R.I.P. Fredi, Du wirst allen fehlen.»

«Ich bin schockiert»

Nationalrat Benjamin Fischer (SVP/ZH) schrieb: «Ich bin schockiert und traurig über den Tod von Fredi Heer. Er war ein ausserordentlicher Mensch. Immer ehrlich, klar und direkt, aber immer fundiert. Fredi hinterlässt eine riesige Lücke. Mein herzliches Beileid, liebe Angehörige von Fredi.»

«Ich bin schockiert über die Nachricht vom Tod von Alfred Heer», schrieb der Zürcher SP-Nationalrat Fabian Molina im Kurznachrichtendienst Bluesky. «Seine direkte, unbequeme und unabhängige Art, sein Humor und seine Verlässlichkeit werden fehlen. Meine Gedanken sind bei seinen Angehörigen.»