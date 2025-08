Im Bündnerland droht ein Prozess von nationaler Tragweite zu platzen

Ein orthodoxe Jude wurde im August 2024 von zwei Männern angegriffen. (Themenbild Bild: Keystone

Ein antisemitischer Angriff in Davos sorgte 2024 für Empörung. Jetzt sollte der libanesische Täter vor Gericht – doch er ist verschwunden. Der Prozess droht zu platzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Libanese, der im August 2024 in Davos einen jüdischen Mann angegriffen haben soll, ist untergetaucht – ein Prozess am 6. August 2025 steht auf der Kippe.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von vier Monaten; bei Nichterscheinen tritt der Strafbefehl automatisch in Kraft, und der Mann wird international zur Festnahme ausgeschrieben.

Der Fall reiht sich in eine Serie antisemitischer Vorfälle ein, die 2024 und 2025 in Zürich, Davos und Luzern für öffentliche Debatten und strafrechtliche Ermittlungen sorgen. Mehr anzeigen

Es war eine Meldung, die durch die ganze Schweizer Medienlandschaft rollte. Zwei Asylbewerber greifen im August 2024 in Davos einen jüdischen Menschen an. Es geschah in der Nacht und ohne Warnung. Sie gingen auf den Mann los und schlugen ihn mit der Hand ins Gesicht. Bei den Tätern handelt es sich Berichten zufolge um einen Libanesen und einen Algerier.

Eigentlich wurde der Libanese schon schuldig gesprochen, er muss zwei Monate ins Gefängnis. Doch: Der Mann ist spurlos verschwunden.

Nun zeigt ein neuer Strafbefehl und eine angekündigte Gerichtsverhandlung am Regionalgericht Prättigau/Davos, dass der Libanese doch noch zur Rechenschaft gezogen werden soll: Die Strafe soll zusätzlich erhöht werden. Die Staatsanwaltschaft fordert vier Monate Haft.

Geschwärzte Akten und Ungewissen

Als sich blue News beim Regionalgericht über die Anklageschrift erkundigt, kommt eine überraschende Antwort. «Wir wissen noch gar nicht, ob es eine Gerichtsverhandlung am 7. August geben wird», heisst es vom Gericht. Denn der Beschuldigte sei nicht in der Schweiz aufzufinden – und man wisse nicht, ob dieser vor Gericht erscheinen werde.

Auch sein Verteidiger habe sich «zurückgezogen», wie es vom Gericht heisst. Die Chance, dass der Prozess tatsächlich stattfindet, liegt bei rund 50 Prozent.

Die Umstände in diesem Fall sind unüblich. Denn anders als sonst erhalten die Medienvertreter, darunter blue News, nur eine geschwärzte Anklageschrift. Wichtige Teile wurden verdeckt. Normalerweise haben Medienvertreter uneingeschränkt Einsicht in Anklageschriften und Strafbefehle – unter Wahrung des Persönlichkeitsrechts.

Angriffe in Zürich und Luzern

Sollte der Beschuldigte nicht vor Gericht erscheinen, so heisst es in der Vorladung, trete die von der Staatsanwaltschaft geforderte Haftstrafe sofort in Kraft. Doch wie soll eine Person, die nicht auffindbar ist, eine Strafe in der Schweiz absitzen? Wie jeder Strafprozessfall hat auch dieser eine hohe Relevanz. Bei diesem Fall ist die Situation jedoch prekär. Denn der Vorfall im August 2024 reisst eine Diskussionswelle über Antisemitismus in der Schweiz los.

Ein halbes Jahr zuvor, im Februar 2024, stach ein damals 15-Jähriger auf einen orthodoxen Juden in Zürich ein. Auch bei diesem Fall werden die Akten geschwärzt. Die Begründung: da der Beschuldigte sich vor der Tat zum Islamischen Staat bekannte, könnten die Akten zu Propagandazwecken missbraucht werden.

Dieses Jahr im Juli kam es erneut zu einem Angriff auf eine jüdische Person. Wie SRF berichtet, habe ein bislang unbekannter Täter eine Gruppe junger orthodoxe Juden in Luzern bespuckt und beschimpft. Laut Aussagen eines Betroffenen habe der Mann auch ein Messer dabei gehabt. Die Staatsanwaltschaft Luzern hat bestätigt, dass die Polizei noch am Samstagabend eine Untersuchung dazu eingeleitet hat.

Kommt der Beschuldigte nicht, wird er international ausgeschrieben

Das Thema ist brisant. Dennoch muss man nun davon ausgehen, dass der Angeklagte vor Gericht in Davos nicht erscheinen wird.

Falls dem so wäre, wird das Verfahren vor Gericht ziemlich kurz. Die Strafe würde sofort in Kraft treten und der Mann international zur Fahndung ausgeschrieben.

Ob dem so sein wird, zeigt sich ab dem 7. August.