Am Montagmorgen eskalierte eine Autofahrt von Dübendorf bis in den Kanton Aargau zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, hatten zwei Männer zuvor ein Fahrzeug aus einer Tiefgarage in Dübendorf entwendet.
Mit dem gestohlenen Auto fuhren sie durch die Stadt Zürich in Richtung Aargau. Dabei war das Fahrzeug laut Polizeiangaben zeitweise massiv überhöht unterwegs. Auf der Autobahn A1 kam es zu mehreren Kollisionen.
Gestohlenes Fahrzeug sichergestellt
Bei Oberentfelden – zwischen Aarau und Olten – konnte das Fluchtfahrzeug schliesslich gestoppt werden. Der Lenker und sein Beifahrer setzten ihre Flucht zu Fuss fort. Nach einer kurzen Fahndung nahmen Einsatzkräfte der Kantonspolizeien Zürich und Aargau zwei Personen fest: einen 17-jährigen sowie einen 21-jährigen Franzosen.
Während der Verfolgung kam es gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Zürich zudem zu einer Schussabgabe durch einen Polizisten. Verletzt wurde dabei niemand. Die genauen Umstände werden – wie in solchen Fällen üblich – durch die zuständige Staatsanwaltschaft geprüft.