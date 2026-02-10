  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schüsse auf der A1 Autodiebe liefern sich wilde Flucht von Dübendorf bis in den Aargau

Sven Ziegler

10.2.2026

Die Polizei jagte das Auto. (Symbolbild)
Die Polizei jagte das Auto. (Symbolbild)
sda

Zwei Männer stehlen am Montagmorgen in Dübendorf ein Auto und rasen über Zürich Richtung Aargau. Auf der A1 kommt es zu mehreren Kollisionen – ein Polizist gibt einen Schuss ab. Verletzt wird niemand.

Redaktion blue News

10.02.2026, 09:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Männer stahlen am Montagmorgen ein Auto aus einer Tiefgarage in Dübendorf.
  • Auf der Flucht Richtung Aargau kam es auf der A1 zu mehreren Kollisionen, ein Polizist gab einen Schuss ab.
  • Ein 17- und ein 21-jähriger Franzose wurden bei Oberentfelden festgenommen, verletzt wurde niemand.
Mehr anzeigen

Am Montagmorgen eskalierte eine Autofahrt von Dübendorf bis in den Kanton Aargau zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, hatten zwei Männer zuvor ein Fahrzeug aus einer Tiefgarage in Dübendorf entwendet.

Mit dem gestohlenen Auto fuhren sie durch die Stadt Zürich in Richtung Aargau. Dabei war das Fahrzeug laut Polizeiangaben zeitweise massiv überhöht unterwegs. Auf der Autobahn A1 kam es zu mehreren Kollisionen.

Gestohlenes Fahrzeug sichergestellt

Bei Oberentfelden – zwischen Aarau und Olten – konnte das Fluchtfahrzeug schliesslich gestoppt werden. Der Lenker und sein Beifahrer setzten ihre Flucht zu Fuss fort. Nach einer kurzen Fahndung nahmen Einsatzkräfte der Kantonspolizeien Zürich und Aargau zwei Personen fest: einen 17-jährigen sowie einen 21-jährigen Franzosen.

Während der Verfolgung kam es gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Zürich zudem zu einer Schussabgabe durch einen Polizisten. Verletzt wurde dabei niemand. Die genauen Umstände werden – wie in solchen Fällen üblich – durch die zuständige Staatsanwaltschaft geprüft.

Mehr aus der Schweiz

Vorsicht in Region Basel. Abstimmungsplakat sorgt für Vollbremsung auf 80er-Strecke

Vorsicht in Region BaselAbstimmungsplakat sorgt für Vollbremsung auf 80er-Strecke

Handel und Volk wollen nichts wissen. Die Mehrwertsteuer steht vor dem Absturz

Handel und Volk wollen nichts wissenDie Mehrwertsteuer steht vor dem Absturz

70 Kühe auf seinem Hof vernachlässigt. Neuenburger Bauer erklärt Tierquälerei mit «Erschöpfung»

70 Kühe auf seinem Hof vernachlässigtNeuenburger Bauer erklärt Tierquälerei mit «Erschöpfung»

Meistgelesen

Mann (65) fällt auf Telefonbetrüger rein und verliert eine halbe Million Franken
Die Mehrwertsteuer steht vor dem Absturz
Deshalb stehen die Schweizerinnen trotz zwei Niederlagen schon im Viertelfinal
Lindsey Vonn: «Ich bereue nichts – ich wusste, dass es riskant ist»
Trump droht Kanada mit Blockade von neuer Grenzbrücke +++ Starmer weist Rücktrittsforderungen zurück