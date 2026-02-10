Die Polizei jagte das Auto. (Symbolbild) sda

Zwei Männer stehlen am Montagmorgen in Dübendorf ein Auto und rasen über Zürich Richtung Aargau. Auf der A1 kommt es zu mehreren Kollisionen – ein Polizist gibt einen Schuss ab. Verletzt wird niemand.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Männer stahlen am Montagmorgen ein Auto aus einer Tiefgarage in Dübendorf.

Auf der Flucht Richtung Aargau kam es auf der A1 zu mehreren Kollisionen, ein Polizist gab einen Schuss ab.

Ein 17- und ein 21-jähriger Franzose wurden bei Oberentfelden festgenommen, verletzt wurde niemand. Mehr anzeigen

Am Montagmorgen eskalierte eine Autofahrt von Dübendorf bis in den Kanton Aargau zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, hatten zwei Männer zuvor ein Fahrzeug aus einer Tiefgarage in Dübendorf entwendet.

Mit dem gestohlenen Auto fuhren sie durch die Stadt Zürich in Richtung Aargau. Dabei war das Fahrzeug laut Polizeiangaben zeitweise massiv überhöht unterwegs. Auf der Autobahn A1 kam es zu mehreren Kollisionen.

Gestohlenes Fahrzeug sichergestellt

Bei Oberentfelden – zwischen Aarau und Olten – konnte das Fluchtfahrzeug schliesslich gestoppt werden. Der Lenker und sein Beifahrer setzten ihre Flucht zu Fuss fort. Nach einer kurzen Fahndung nahmen Einsatzkräfte der Kantonspolizeien Zürich und Aargau zwei Personen fest: einen 17-jährigen sowie einen 21-jährigen Franzosen.

Während der Verfolgung kam es gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Zürich zudem zu einer Schussabgabe durch einen Polizisten. Verletzt wurde dabei niemand. Die genauen Umstände werden – wie in solchen Fällen üblich – durch die zuständige Staatsanwaltschaft geprüft.