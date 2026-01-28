In Dürrenroth BE ist am Donnerstagabend ein 67-jähriger Mann bei einem Unfall mit einem Traktor ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wollte er den Motor starten, als ihn das Fahrzeug überrollte.

Die Kantonspolizei Bern musste am Donnerstag aufgrund eines tödlichen Unfalls ausrücken.

Dürrenroth BE Mann will Traktor starten – kurz darauf ist er tot

Darum geht’s Ein 67-jähriger Schweizer ist am Donnerstagabend in Dürrenroth tödlich verunglückt.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann einen Traktor starten.

Das Fahrzeug überrollte ihn, die genauen Umstände werden noch untersucht. Zusammenfassung erstellt mit

Ein 67-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Dürrenroth BE bei einem Unfall mit einem Traktor ums Leben gekommen.

Kurz nach 18.20 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass sich am Huebbach ein Unfall ereignet habe. Ein Notarzt und weitere Einsatzkräfte rückten umgehend aus.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann den Motor eines Traktors starten. In der Folge wurde er vom Fahrzeug überrollt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 67-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen aufgenommen. Neben mehreren Polizeidiensten standen auch ein Notarzt und das Institut für Rechtsmedizin Bern im Einsatz.