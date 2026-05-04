Duo bestiehlt Seniorin mit perfider Masche

Zwei Männer bestahlen eine ältere Frau in Meilen. (Archivbild) Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

Zwei Trickdiebe haben in Meilen eine ältere Frau bestohlen und danach mit ihren Bankkarten Tausende Franken erbeutet. Einer der Täter wurde inzwischen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Männer bestahlen eine ältere Frau in Meilen, indem sie sie beim Einkaufen ablenkten und ihr Portemonnaie entwendeten.

Anschliessend nutzten sie die gestohlenen Bankkarten für Bargeldbezüge und Einkäufe, wodurch ein Schaden von über 6500 Franken entstand.

Der Haupttäter wurde zu 180 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt, nachdem das Duo in mehreren Kantonen nach ähnlicher Masche vorging. Mehr anzeigen

Ein Trickdiebstahl in Meilen kurz vor Weihnachten hat für eine ältere Frau gravierende Folgen gehabt. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, wurde sie beim Einkaufen gezielt von zwei Männern abgelenkt und bestohlen.

Einer der Täter sprach sie in der Migros an, während der andere unbemerkt das Portemonnaie aus ihrer am Rollator befestigten Handtasche entwendete.

«Im Portemonnaie waren neben Führerausweis und Identitätskarte auch diverse Bankkarten sowie rund 50 Franken Bargeld.» In den darauffolgenden Stunden nutzten die Täter die gestohlenen Karten, um Bargeld zu beziehen und Einkäufe zu tätigen.

Insgesamt entstand ein Schaden von über 6500 Franken, bei weiteren knapp 12'000 Franken blieb es beim Versuch. Wie sie an den PIN-Code gelangten, ist unklar. Laut «Tages-Anzeiger» heisst es im Strafbefehl, sie hätten mutmasslich «den PIN-Code herausgefunden», als sie ihr Opfer am Bancomaten beobachteten.

Die Tat in Meilen ist Teil einer ganzen Serie ähnlicher Delikte. Das Duo ging in mehreren Kantonen nach demselben Muster vor: Ablenkung, Diebstahl, anschliessende Bargeldbezüge und Einkäufe. In Regensdorf, Zürich-Witikon sowie in Bern und Basel richteten sie Schäden in der Höhe von mehreren tausend Franken an.

Nadeln hinter Autos gelegt

Besonders perfide war eine weitere Masche: Auf Parkplätzen legten die Täter gezielt Nadeln hinter Autos, um Fahrerinnen und Fahrer zum Aussteigen zu bewegen. Während diese die vermeintliche Gefahr überprüften, griffen die Diebe ins Fahrzeug und entwendeten Wertgegenstände.

Einer der Haupttäter, ein 50-jähriger Rumäne mit Vorstrafen, wurde inzwischen verurteilt. Er akzeptierte einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland und muss eine Freiheitsstrafe von 180 Tagen absitzen. Zusätzlich wurden eine Busse sowie Verfahrenskosten verhängt.