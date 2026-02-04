  1. Privatkunden
Aufstand im Gefängnis Bellechasse Dutzende Häftlinge verbarrikadieren sich und verwüsten das Gebäude

Oliver Kohlmaier

4.2.2026

Die Häftlinge in Bellechasse FR protestierten gegen die Haftbedingungen.
Die Häftlinge in Bellechasse FR protestierten gegen die Haftbedingungen.
KEYSTONE/Peter Schneider (Archivbild)

Im Gefängnis Bellechasse FR kam es am Montagabend zu einem Aufstand dutzender Häftlinge. Die Insassen verbarrikadierten sich drei Stunden lang und verwüsteten das Gebäude.

Redaktion blue News

04.02.2026, 19:29

04.02.2026, 20:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Strafanstalt in Bellechasse FR hat es am Montagabend einen Aufstand wegen der Haftbedingungen gegeben.
  • Dutzende Häftlinge verbarrikadierten sich und verwüsteten das Gebäude.
  • Das Gefängnispersonal verlor die Kontrolle über die Situation. Schliesslich rückte die Kantonspolizei zur Unterstützung an.
Mehr anzeigen

Am Montagabend kam es im Gefängnis in Bellechasse FR bei Murten zu einem gewaltsamen Aufstand Dutzender Häftlinge, wie RTS berichtet.

Demnach verbarrikadierten sich die Insassen drei Stunden lang und verwüsteten das Gebäude, um gegen ihre Haftbedingungen zu protestieren. Zuvor hatten sich die Häftlinge geweigert, in ihre Zellen zurückzukehren, heisst es in dem Bericht.

Nachdem das Gefängnispersonal die Kontrolle über die Situation verloren hatte, sei die Kantonspolizei zur Unterstützung angefordert worden. Nach drei Stunden habe sich die Situation beruhigt.

Protest gegen Haftbedingungen 

Die Häftlinge bemängeln dem Bericht zufolge insbesondere die überhöhten Kosten für Telefonate und zusätzliche Lebensmittel, die in der Kantine erworben werden können. Sie prangern ausserdem die Besuchsbedingungen an.

Der Kanton Freiburg bestätigte den Vorfall. «Die Inhaftierten verhielten sich äusserst aggressiv gegenüber den Justizvollzugsbeamten vor Ort, begingen Vandalismus und sprachen zudem schwere Drohungen aus», teilt Didier Page mit, stellvertretender Generalsekretär der Direktion für Sicherheit und Justiz.

Laut der kantonalen Behörden wurde niemand verletzt.

