E-Bike-Fahrer stürzt – Rettung kommt zu spät

Im bernischen Bätterkinden verunfallte am Dienstag ein Velofahrer tödlich. (Symbolbild) Keystone

In Bätterkinden BE hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 60-jähriger E-Bike-Fahrer verstarb nach einem Sturz im Spital.

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Ein E-Bike-Fahrer ist am Dienstagnachmittag im bernischen Bätterkinden tödlich verunglückt. Er starb trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen später in einem Spital, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.

Der 60-jährige Mann stürzte aus ungeklärten Gründen und blieb regungslos liegen, wie die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Seine Begleitperson und ein Passant versuchten umgehend, ihn zu reanimieren. Eine Ambulanz brachte ihn anschliessend in ein Spital, wo er wenig später starb.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen im Kanton Bern wohnhaften Italiener. Als Unfallursache standen gemäss Polizei zunächst medizinische Gründe im Vordergrund. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.