Am Donnerstagnachmittag hat sich in Madiswil BE ein Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike und einem Traktor ereignet. Der E-Bike-Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Am Donnerstag kurz nach 14.35 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Unfall auf dem Wyssbach in Madiswil ein.

Gemäss ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein Traktor auf Höhe Wyssbach 156 rückwärts auf den Wyssbach einzubiegen, als er dort aus noch zu klärenden Gründen mit einem E-Bike-Fahrer kollidierte.

Drittpersonen leisteten erste Hilfe, ehe ein Ambulanzteam und eine Crew der Rega die medizinische Versorgung übernahmen. Trotz der umgehend eingeleiteten Rettungsmassnahmen konnte nicht verhindert werden, dass der E-Bike-Lenker noch vor Ort verstarb. Es bestehen Hinweise zu seiner Identität, die formelle Identifikation steht indes noch aus.

Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehren Langenthal und Madiswil und verschiedene Spezialdienste der Kantonspolizei Bern. Für die Dauer der Unfallarbeiten war der entsprechende Strassenabschnitt komplett gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau wurden Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.