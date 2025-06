E-Bike-Fahrer (51) stirbt auf mysteriöse Weise

Das Unfallopfer ist in einer Wiese aufgefunden worden. Kantonspolizei Graubünden

Am Sonntag ist kurz nach Mitternacht in Alvaneu GR ein schwer verletzter Fahrradfahrer aufgefunden worden. Der Mann verstarb trotz Reanimation noch vor Ort.

Am späten Sonntagabend hat eine Person in Alvaneu GR einen schwerverletzten Velofahrer gefunden. Er lag mit Kopfverletzungen einige Meter von seinem E-Bike entfernt und starb trotz Reanimation vor Ort. Ob es sich um einen Unfall oder ein Verbrechen handelt, ist unklar.

Dazu könne man noch keine Auskunft geben, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden am Montagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Mann sei kurz nach Mitternacht in einer Wiese bei Pardi, am Dorfrand von Alvaneu Dorf gefunden worden. Sein E-Bike lag einige Meter weiter weg.

Die Person, die ihn fand, habe umgehend mit der Reanimation begonnen und Rettungskräfte aufgeboten, so die Polizei weiter. Ein Team der Rega und eines der Rettung Mittelbünden seien dazugekommen, hätten aber den Tod nicht mehr verhindern können.

Ob es sich um einen Verkehrsunfall oder ein Verbrechen handelt, war am Montagmorgen unklar. Die Behörden verwiesen auf die laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat sich dem Fall angenommen.