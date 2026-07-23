Ein E-Bikefahrer ist am Mittwochnachmittag in Knutwil LU gestürzt. Der 72-Jährige zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu. Mittels Rettungshelikopter wurde er ins Spital geflogen.

Der Verunfallte war auf einem E-Bike unterwegs.

Unfall in Luzern E-Bikefahrer (72) kämpft nach Sturz um sein Leben – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, kurz vor 14 Uhr, fuhr ein Mann mit seinem E-Bike in Knutwil LU auf der Büronerstrasse in Richtung Büron. Im Bereich der Einmündung Dorfstrasse kam er aus noch ungeklärten Gründen zu Fall, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Dabei erlitt der 72-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, sucht die Luzerner Polizei Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich zu melden.