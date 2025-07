Handundknebel Ja dem Autofahrer wird Das Billiette entzogen in einer 30 ger Zonen und dem Veloraser passiert nichts, es sollten die gleichen Bedingungen gelten. Dann würde diese Raserei und den Extrawürsten der Velo Fahrer auch bald ändern. Aber eben, es ist nicht das gleiche wenn 2 das gleiche tun. Schweizer Bünzli Dubeli Gesetzte halt. Leider so

Sihi Handundknebel E-Bikefahrer.

Riccardo60 Handundknebel Die sind eben CO2 neutral unterwegs 🙂

Sihi Ja, genau. Auch bei uns in Luzern, Dammstrasse/ Reussinsel und an der Reuss Richtung Emmenbrücke (Buvette Nordpol).

Meist renitente Rentner mit überhöhter Geschwindigkeit und egoistischem Fahrverhalten.

Obwohl es eine Route via Hauptstrasse (wo 50kmh erlaubt ist) gibt.

Es wird als Fussgänger immer gefährlicher.

Charly25 Es ist schon beängstigend es sind ja nicht nur e=Bikes sondern auch e-Scotter, welche tief geflogen kommen!? Gestern hatte ich Glück, dass ich mit diesem Umstand und dem "Tramp mein Sohn"keine Kollision gehabt habe.

yxcv Ist das etwas Neues, dass sich die Velofahrer kaum um Vorgaben Kümmern? Das ist schon seit Jahren so und politisch toleriert.

Grujongau79 Es wurde eben leider bis heute nicht verstanden (und entsprechend reagiert), dass solche Vehikel eben keine Velos oder Trottis mehr sind, sondern "Kleinkrafträder". Und als solche sollten und müssen sie sich im Verkehr verhalten und eben auch als solche behandelt und im Fehlerfall gebüsst werden. Velowege und Fusswege sind echt zur Gefahr geworden. Fahrzeuge die bis zu 45km/h schnell sind haben auf Velo und Fusswegen auch nichts verloren. Wird sich aber eher nichts daran ändern lassen... übrigens bestimmt nicht nur renitente Pensionäre... das zieht sich durch die ganze Bevölkerungsbreite...

Grujongau79 allerdings... wären die Velowege auch praktisch leer, wenn nur noch "normale" Velos und Trottis dort fahren dürften... :-)

Sihi Grujongau79 Ja, genau. So sollte es sein. Damit die Normalen-Velofahrer wieder sicher in der Innenstadt ans Ziel kommen. Oft werde ich mit meinem Velo sogar auf dem Radstreifen, von E-Bikes rechts überholt.

looner Sihi ...dann fahren SIE doch rechts. Im kontinentalen Europa gilt das Rechtsfahrverbot auch auf dem Veloweg und für Velofahrer. Wenn SIE rechts fahren werden SIE auch nur links überholt und ALLE können sich an die Regeln halten...

Riccardo60 Beim Auto gibt es eine klare Vorschrift: Der Fahrer muss auf Sichtweite anhalten können. Probiert das einmal mit den Lenkstangengäuferi aus? Ich wette hiermit, dass 95% dies niemals schaffen. Haarscharf, in voller Geschwindigkeit an den Fussgängern und Kindern vorbei, am liebsten von hinten, ohne Glögglein zum Vorwarnen, nada. Das Glögglein am Lenker ist ja bis heute keine Vorschrift mehr, wozu auch? Oder anders gefragt: Warum eigentlich nicht?

Ab 1. Juli 2025 gelten x neue Regeln bezüglich E-Vehikel, mit x- Ausnamen. Verstehen kann sie niemand. Aber ein simples Glöcklein als Pflicht, Fehlanzeige. Mich nimmt wunder wer diese Gesetze verfasst? Als Nächstes: Ab 16 Jahren Autofahren.

looner Riccardo60 Beim Autofahren gibt es auch die sehr klare Vorschrift das Handy NICHT zu benutzen und die Wenigsten halten sich dran.

Beim Velofahren ist das schlicht weniger verbreitet, also keine Angt vor Velofahrern!!

Als nicht motorisierter Velofahrer sind Autofahrer die mit Abstand grösste Gefahr im Stassenverkehr und im Durchschnitt muss ich pro (langer) Ausfahrt zwei Vollbremsungen am Tag machen um am Abend nach Hause zu kommen, statt im Spital zu liegen. Von den provozierten Beinahe- Unfällen mal ganz abgesehen- wenn der Autotüren geöffnet werden wenn ich neben dem Auto bin, oder versucht wird mich in den Gegenverkehr zu drängen... Aus diesen Gründen habe ich jetzt sogar eine Kamera am Lenker!!!

Riccardo60 looner Ich nehem ja die Autofahrer, deren Arroganz überhaupt nicht in Schutz. Ich spreche von den "Velos" und deren Arroganz. Ausserdem, Handy bei Velos? Sie halten sie seltener in der Hand, stimmt. Diese sind am Lenker befestigt, wärend dem sie Telefonieren 😉

Ja_und_dann Es sind ja nicht nur die E-Bike FahrerInnen, NEIN auch die Amateurveloprofis die die Berge absaugen sind seit JAAAAAHREN ein Problem. Aber eben Velo, da darf man/frau was man will, KEINER schaut zu und macht etwas- UND ja - die Regierungen wollen ja nur noch Fahrräder, alles andere ist die Hölle und sollte ihrer Meinung nach verboten werden. Basel fing an, dann kam (?) Zürich und weitere. Aber WO denn, wo ist der Freund und Helfer ??? Nirgends !!! Ja wenn man/n eben nicht viel an Bussengelder einziehen kann, rentiert sich der Aufwand eben nicht !! Ja dann lassen wir‘s doch und gehen weiter den „Anderen“ nach.

Siontaummau37 Vorne ein grösseres Ritzel, hinten ein paar Zähne weniger und das eBike ist frisiert. Wenige Velo- und eBike-Fahrer/In halten sich an Verkehrsregeln. Auf der Strasse, in Einkaufs- und im Besonderen verkehrsberuhigten 20h/Km Zonen, werden teilweise Fahrweisen präsentiert, die Angst machen. Mehr Regeln bedarf es nicht, sondern Kontrollen vor Ort und Verkehrserziehung.

Siontaummau37 Bemerkenswert finde ich einige Velo-Fahrer/In mit Warnweste, die einen Fahrstil an den Tag legen, der eine Warnweste durchaus rechtfertig. Ein Maximum an Sichtbarkeit und Vorsicht anderer im Strassenverkehr einfordern, um selbst wie ein out-law Fahren zu können.

arthj49 Es wäre höchste Zeit endlich auch die Velo, Mofa und Trotinettfahrer an die Stange zu nehmen und konsequent mit Bussen an die Einhaltung der Verkehrvorschriften zu erinnern! Man hat das Gefühl bei diesen Kategorien Verkehrsteilnehmer schaut die Polizei oft weg?