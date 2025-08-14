Der Fahrer wurde später mit seinem Scooter in der Wiese gefunden. Kantonspolizei Aargau

In Leimbach AG ist ein E-Scooter-Fahrer nach einer Flucht vor der Polizei schwer gestürzt. Der 32-Jährige wurde mit Kopfverletzungen per Helikopter ins Spital geflogen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Ein schwerer E-Scooter-Unfall hat sich am Mittwochabend in Leimbach AG ereignet. Laut Kantonspolizei Aargau war ein 32-jähriger Mann gegen 20.45 Uhr auf dem Radweg zwischen Zetzwil und Leimbach mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Eine Polizeipatrouille bemerkte ihn von der parallel verlaufenden Hauptstrasse aus und gab ihm ein Haltezeichen.

Der Fahrer ignorierte die Aufforderung, bog auf einen Feldweg ab und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dorf. Während die Patrouille versuchte, den Mann über einen anderen Weg abzufangen, winkte ein Landwirt die Beamten herbei. Er hatte gesehen, wie der E-Scooter-Fahrer über den Feldweg raste und anschliessend auf einer Wiese stürzte.

Der 32-Jährige war nach dem Sturz nicht ansprechbar. Ein Rettungshelikopter brachte ihn mit schweren Kopfverletzungen ins Spital. Der E-Scooter wurde von der Polizei sichergestellt, die nun den genauen Unfallhergang untersucht.