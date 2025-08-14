  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Leimbach AG E-Scooter-Fahrer flieht vor Polizei – dann wird er bewusstlos in der Wiese gefunden

Sven Ziegler

14.8.2025

Der Fahrer wurde später mit seinem Scooter in der Wiese gefunden.
Der Fahrer wurde später mit seinem Scooter in der Wiese gefunden.
Kantonspolizei Aargau

In Leimbach AG ist ein E-Scooter-Fahrer nach einer Flucht vor der Polizei schwer gestürzt. Der 32-Jährige wurde mit Kopfverletzungen per Helikopter ins Spital geflogen.

Redaktion blue News

14.08.2025, 12:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein E-Scooter-Fahrer war zwischen Zetzwil und Leimbach mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.
  • Er missachtete das Haltezeichen der Polizei und bog auf einen Feldweg ab.
  • Auf der Wiese stürzte er schwer und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.
Mehr anzeigen

Ein schwerer E-Scooter-Unfall hat sich am Mittwochabend in Leimbach AG ereignet. Laut Kantonspolizei Aargau war ein 32-jähriger Mann gegen 20.45 Uhr auf dem Radweg zwischen Zetzwil und Leimbach mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Eine Polizeipatrouille bemerkte ihn von der parallel verlaufenden Hauptstrasse aus und gab ihm ein Haltezeichen.

Der Fahrer ignorierte die Aufforderung, bog auf einen Feldweg ab und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dorf. Während die Patrouille versuchte, den Mann über einen anderen Weg abzufangen, winkte ein Landwirt die Beamten herbei. Er hatte gesehen, wie der E-Scooter-Fahrer über den Feldweg raste und anschliessend auf einer Wiese stürzte.

Der 32-Jährige war nach dem Sturz nicht ansprechbar. Ein Rettungshelikopter brachte ihn mit schweren Kopfverletzungen ins Spital. Der E-Scooter wurde von der Polizei sichergestellt, die nun den genauen Unfallhergang untersucht.

Mehr aus der Schweiz

«Brutale Tat» in Basel. Mann (27) vergewaltigt Frau auf öffentlichem WC – 14 Jahre Gefängnis

«Brutale Tat» in BaselMann (27) vergewaltigt Frau auf öffentlichem WC – 14 Jahre Gefängnis

«Jenseits von Gut und Böse». Mann kauft Besucherparkplätze – und will sie für Viertelmillion an Nachbarn verkaufen

«Jenseits von Gut und Böse»Mann kauft Besucherparkplätze – und will sie für Viertelmillion an Nachbarn verkaufen

Unfall in Frick AG. SUV-Fahrer überfährt Schüler, beschimpft ihn und fährt einfach weiter

Unfall in Frick AGSUV-Fahrer überfährt Schüler, beschimpft ihn und fährt einfach weiter

Meistgelesen

Europäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf
Hat Trump die Schweiz beim F-35 schon wieder hintergangen?
Mann kauft Besucherparkplätze – und will sie für Viertelmillion an Nachbarn verkaufen
Britischer Aussenminister zeigt sich nach Vance-Besuch bei Polizei an
Vermisste Milina K. nach 4 Jahren tot aufgefunden