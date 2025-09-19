  1. Privatkunden
Fehraltorf ZH E-Scooter-Fahrer stürzt nachts auf Strasse, wird überrollt und stirbt

Philipp Dahm

19.9.2025

Spurensicherung auf der Kempttalstrasse in Fehraltdof.
Spurensicherung auf der Kempttalstrasse in Fehraltdof.
Kantonspolizei Zürich

In der Nacht auf den heutigen Freitag ist ein E-Scooter-Lenker in Fehraltorf ZH auf die Strasse gestürzt und von einem Auto erfasst worden. Der 57-Jährige verstarb noch am Unfallort.

Philipp Dahm

19.09.2025, 12:10

Ein 57-Jähriger ist mit einem E-Scooter in Fehraltorf ZH auf dem Radweg entlang der Kempttalstrasse Richtung Hinwil gefahren, als er aus bisher unbekannten Gründen stürzte, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Der Mann flog über einen Grünstreifen auf die Strasse. Kurz nach 1.30 Uhr übersah ein 24-jähriger Autofahrer den Gestürzten und überfuhr ihn. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch auf der Unfallstelle, so die Kantonspolizei.

Wegen des Unfalls musste die Kempttalstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden. Vor Ort sicherten die Kantonspolizei Zürich und das Forensische Institut Zürich Spuren. Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ermittelt.

