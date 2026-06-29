In einer Luzerner Wohnung ist am Montagmorgen der Akku eines E-Scooters in Brand geraten. Zwei Personen musste aufgrund einer Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Am Montagmorgen ging bei der Luzerner Polizei die Meldung ein, dass es in einer Wohnung an der Zähringerstrasse in der Stadt Luzern brenne. «Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus und konnte den Brand erfolgreich eindämmen und löschen», teilt die Polizei am Nachmittag mit.

Zwei Personen wurden demnach vor Ort durch den Rettungsdienst kontrolliert. Eine davon, ein 42-jähriger Mann, wurde anschliessend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Ausgelöst dürfte der Brand gemäss Polizei durch den Akku eines E-Scooters worden sein. Die genaue Brandursache wird derzeit durch die Brandermittler der Luzerner Polizei abgeklärt.