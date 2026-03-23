«E-Scooter sind gemeingefährlich» Paris verbietet die E-Scooter-Vermietung. Wäre ein solches Verbot auch für Zürich denkbar? blue News hört sich auf der Strasse um. 04.04.2023

Immer mehr Unfälle mit E-Scootern sorgen in Schweizer Städten für Sorgen – besonders nach dem Ausgang. Nun prüft der Bund erstmals eine Helmpflicht und weitere strengere Regeln für die beliebten Zweiräder.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Zahl der E-Scooter-Unfälle steigt deutlich, besonders häufig sind junge Männer nach dem Ausgang betroffen.

Der Bund prüft erstmals eine Helmpflicht sowie weitere strengere Vorschriften für E-Trottinette.

Auch Städte und Kantone reagieren mit Forderungen nach klareren Regeln, besseren Velowegen und festen Parkzonen. Mehr anzeigen

E-Trottinette sind längst Teil des Stadtbilds – doch mit ihrer Verbreitung nehmen auch die Probleme zu. So häufen sich insbesondere in Städten die Unfälle mit den elektrisch betriebenen Rollern. Besonders auffällig ist die Situation in Zürich: Dort wurden im vergangenen Jahr 94 Unfälle registriert. Mehr als die Hälfte davon gehen laut Kantonspolizei auf Stürze junger Männer zurück, die alkoholisiert unterwegs waren – oft nach dem Ausgang.

Auffällig ist zudem, dass die wenigsten der Verunfallten einen Helm tragen. Genau hier setzt nun der Bund an. Das Bundesamt für Strassen (Astra) prüft erstmals konkret, ob eine Helmpflicht für E-Scooter eingeführt werden soll. «Wir sind bereit, eine Helmpflicht bei einer nächsten Verordnungsrevision in der Vernehmlassung zur Diskussion zu stellen», sagte Astra-Sprecher Thomas Rohrbach gegenüber dem «Blick». Unabhängig von einer gesetzlichen Pflicht sei das Tragen eines Helms grundsätzlich sinnvoll – nicht nur bei E-Trottinetten, sondern auch bei Velos und E-Rollern.

Der Handlungsdruck steigt nicht nur in Zürich. Im Kanton Schaffhausen hat sich die Zahl der Unfälle zuletzt verdoppelt. Die zuständige Polizeidirektorin Cornelia Stamm Hurter fordert deshalb einheitliche Regeln auf nationaler Ebene.

Auch weitere Massnahmen möglich

Parallel dazu denkt der Bund über weitere Massnahmen nach. So sollen E-Trottinette künftig konsequenter auf Velowegen unterwegs sein. In der Praxis weichen viele Fahrer jedoch auf Trottoirs aus – oft wegen ungenügender Infrastruktur. Experten sehen deshalb vor allem die Kantone in der Pflicht, Velowege auszubauen und zu verbreitern.

Ein weiteres Problem betrifft die abgestellten Fahrzeuge. Vor allem Leih-Scooter sorgen immer wieder für Ärger, weil sie unkoordiniert im öffentlichen Raum abgestellt werden. Die Stadt Zürich will deshalb reagieren und plant im Kreis 1 eine Reduktion der Fahrzeuge sowie fixe Parkzonen.

Der Boom der E-Scooter dürfte sich weiter fortsetzen. Branchenvertreter gehen davon aus, dass sich die Zahl der derzeit rund 100’000 privat genutzten Geräte in der Schweiz in den nächsten zehn Jahren verdreifachen könnte. Damit wächst auch der Druck auf Politik und Behörden, klare Regeln für Sicherheit und Nutzung zu schaffen.