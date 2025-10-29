  1. Privatkunden
Verfolgungsjagd in Zürich E-Trotti-Fahrer flüchtet mit über 100 km/h vor Polizei

Sven Ziegler

29.10.2025

Der Mann fuhr vor der Polizei davon. (Symbolbild)
Der Mann fuhr vor der Polizei davon. (Symbolbild)
sda

Ein 49-jähriger Mann hat sich in Zürich mit einem getunten E-Trottinett eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Sein Gefährt erreichte über 100 km/h – erlaubt sind eigentlich nur 20. Die Flucht endete an einem Tram.

Redaktion blue News

29.10.2025, 10:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 49-jähriger Schweizer flüchtete in Zürich mit einem E-Trottinett vor der Polizei.
  • Sein Gefährt war frisiert und erreichte laut Polizei bis zu 110 km/h.
  • Die Fahrt endete mit einer Kollision mit einem Tram – der Mann wurde festgenommen.
Mehr anzeigen

Am Sonntagabend fiel einer Patrouille der Stadtpolizei Zürich ein ungewöhnlich schnelles E-Trottinett auf, das auf der Hohlstrasse in Richtung Bäckeranlage raste. Als die Beamten das Fahrzeug anhalten wollten, beschleunigte der Lenker – und begann eine wilde Flucht durch den Kreis 4.

Mit eingeschaltetem Blaulicht nahm die Polizei die Verfolgung auf. Der Fahrer liess sich davon nicht beirren, bog mit hohem Tempo durch Nebenstrassen und raste schliesslich von der Feldstrasse in die Baderstrasse Richtung Lochergut. Dort verlor er die Kontrolle, streifte ein Tram und kam zu Fall.

Nach dem Sturz versuchte der Mann zu Fuss zu fliehen – ohne Erfolg. Polizisten stellten ihn wenige Meter entfernt und nahmen ihn fest.

Bei der anschliessenden Kontrolle auf dem Polizeiposten stellte sich heraus, dass das E-Trottinett auf eine Bruttogeschwindigkeit von 110 km/h frisiert worden war. Zulässig sind auf öffentlichen Strassen höchstens 20 km/h.

Der 49-jährige Schweizer wurde der Staatsanwaltschaft Zürich angezeigt. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen verschiedener Verkehrsdelikte und wegen Gefährdung des Strassenverkehrs.

