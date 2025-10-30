  1. Privatkunden
Aargauer Polizei sucht Zeugen E-Trotti-Lenker bringt Velofahrer zu Fall – und lässt ihn verletzt liegen

Dominik Müller

30.10.2025

Die Kantonspolizei Aargau bittet Personen, die Angaben zum Unfall machen können, sich zu melden.
Die Kantonspolizei Aargau bittet Personen, die Angaben zum Unfall machen können, sich zu melden.
Symbolbild: Keystone

Ein 66-jähriger Velofahrer ist am Mittwoch in Oberwil-Lieli AG bei einer Kollision mit einem E-Scooter verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Dominik Müller

30.10.2025, 13:04

Der Unfall hat sich laut Mitteilung der Kantonspolizei Aargau am Mittwoch, kurz nach zwölf Uhr, ereignet. Demnach war der Mann mit seinem Velo auf dem Radweg nahe beim Werkhof Oberwil-Lieli unterwegs. In der Unterführung, die unter der Bremgartenstrasse hindurchführt, kam ihm ein E-Scooter-Lenker auf seiner Fahrbahnseite entgegen.

Trotz Ausweichmanöver konnte der 66-Jährige eine Kollision nicht verhindern. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Ambulanz brachte ihn zur Kontrolle ins Spital.

Der E-Scooter-Lenker setzte seine Fahrt in Richtung Berikon fort, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten. Gemäss Beschreibung handelt es sich um eine jüngere männliche Person, welche schwarz gekleidet war.

Die Mobile Polizei in Schafisheim bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum gesuchten Lenker machen können, sich zu melden.

