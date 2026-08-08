In Regensdorf ZH wurde ein Polizist bei einer Kontrolle schwer verletzt. Der E-Trottinett-Fahrer ist nun verurteilt worden. Auch in anderen Fällen wurden Personen wegen missachteter Polizeianweisungen bestraft.

Darum geht’s Ein E-Trottinett-Fahrer verletzte in Regensdorf einen Polizisten schwer und flüchtete.

Das Bezirksgericht Dielsdorf verurteilte ihn zu sieben Monaten bedingter Freiheitsstrafe.

Auch andere Fälle zeigen, dass missachtete Polizeikontrollen strafrechtliche Folgen haben können. Zusammenfassung erstellt mit

Im April 2024 wollte eine Patrouille der Gemeindepolizei in Regensdorf ZH einen 36-jährigen E-Trottinett-Fahrer kontrollieren. Der Mann war mit einem leistungsstarken, in der Schweiz nicht zugelassenen E-Trottinett unterwegs.

Als die Polizisten ihn zum Anhalten aufforderten, beschleunigte er und kollidierte mit einem auf der Fahrbahn stehenden Beamten. Dieser erlitt zwei gebrochene Halswirbel und einen Bruch an der Augenhöhle und war rund drei Monate arbeitsunfähig. Nun musste sich der Mann vor dem Bezirksgericht Dielsdorf verantworten, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Nach dem Zusammenstoss flüchtete der Fahrer demnach, konnte jedoch einige Tage später ermittelt und festgenommen werden. Bei ihm wurde zudem ein verbotenes Springmesser gefunden.

Das Gericht sprach den Mann unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, pflichtwidrigen Verhaltens nach einem Unfall und Hinderung einer Amtshandlung schuldig. Es verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von sieben Monaten, eine bedingte Geldstrafe von 3000 Franken sowie eine Busse von 500 Franken. Die Probezeit beträgt drei Jahre.

Kein Einzelfall

Der Fall reiht sich in eine Reihe von Urteilen in der Schweiz ein, bei denen Personen Polizeikontrollen missachteten oder sich gegen polizeiliche Massnahmen zur Wehr setzten. So wurde etwa ein 53-jähriger Töfffahrer aus dem Kanton Freiburg bestraft, nachdem er eine Polizeikontrolle ignoriert hatte. Er fuhr trotz Blaulicht und Aufforderungen weiter und war dabei unter anderem alkoholisiert und ohne erforderlichen Führerausweis unterwegs.

In einem anderen Fall flüchtete ein 23-jähriger Velofahrer vor der Polizei, nachdem er den Beamten den Mittelfinger gezeigt hatte. Er missachtete mehrere Aufforderungen anzuhalten und leistete bei seiner späteren Anhaltung passiven Widerstand.

Vom Haltezeichen bis zum Widerstand

Auch die Missachtung eines einzelnen polizeilichen Haltezeichens kann strafrechtliche Folgen haben. Nach einem Unfall auf der A4 bei Goldau SZ fuhr ein 50-jähriger Autofahrer trotz Anweisung eines Polizisten weiter und passierte eine Sperrfläche.

Teuer fiel die Sanktion in einem Fall am Flughafen Zürich aus. Eine 32-jährige Frau wehrte sich gegen eine polizeiliche Intervention, trat nach Einsatzkräften und biss einen Polizisten in den Arm. Sie wurde wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zu einer bedingten Geldstrafe von 2700 Franken sowie 800 Franken Verfahrenskosten verurteilt.

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