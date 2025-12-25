Easyjet-Maschine aus Genf landet – gleich nebenan starten F-16-Kampfjets

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Heikler Zwischenfall auf Gran Canaria Easyjet-Maschine aus Genf landet – gleich nebenan starten F-16-Kampfjets

Dominik Müller

25.12.2025

Easyjet ist vor der Swiss die wichtigste Fluggesellschaft für den Flughafen Genf Cointrin.
Easyjet ist vor der Swiss die wichtigste Fluggesellschaft für den Flughafen Genf Cointrin.
Archivbild: Keystone

Ein Flug von Easyjet Switzerland aus Genf geriet Ende Oktober am Flughafen Las Palmas in eine heikle Situation. Während des Landeanflugs starteten mehrere F-16-Kampfjets von einer benachbarten Piste.

Dominik Müller

25.12.2025, 14:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 28. Oktober war am Flughafen Las Palmas eine Easyjet-Maschine aus Genf im Landeanflug, gleichzeitig starteten mehrere F-16-Kampfjets von einer parallelen Piste.
  • Laut der spanischen Unfalluntersuchungsbehörde wurde dabei der vorgeschriebene Sicherheitsabstand unterschritten.
  • Die Easyjet-Maschine mit 133 Passagieren landete unbeschadet.
Mehr anzeigen

Ende Oktober kam es am Flughafen Las Palmas auf Gran Canaria zu einem heiklen Zwischenfall mit einem Flug aus Genf. Wie die spanische Unfalluntersuchungsbehörde CIAIAC bestätigte, läuft dazu eine offizielle Untersuchung. Der «Tages-Anzeiger» berichtete darüber.

Betroffen war demnach ein Airbus A320neo von Easyjet Switzerland, der sich am 28. Oktober gegen 16.30 Uhr im Landeanflug befand. Zur gleichen Zeit erhielt eine militärische Formation aus vier F-16-Kampfjets die Starterlaubnis von einer parallelen Piste.

Drei Kampfjets hoben ab, obwohl die beiden Start- und Landebahnen am Flughafen Gando nur rund 200 Meter voneinander entfernt sind. Laut Behörden wurde dabei der vorgeschriebene Sicherheitsabstand unterschritten – auch wenn sich die Flugrouten nicht direkt kreuzten. Ein vierter Jet brach den Start ab.

Die Easyjet-Maschine mit 133 Passagieren und sechs Crew-Mitgliedern landete ohne Zwischenfälle oder Schäden. Die beteiligten F-16 sollen an der multinationalen Übung «Ocean Sky 2025» teilgenommen haben. Der Abschlussbericht soll nun klären, wie es zur Freigabe kam und welche Rolle zivile und militärische Flugsicherung spielten.

Video aus dem Ressort

Flugzeuge stossen in LaGuardia zusammen

Flugzeuge stossen in LaGuardia zusammen

Auf dem Rollfeld des New Yorker Flughafens LaGuardia kam es im Oktober zu einer Kollision zweier Delta-Maschinen. Ein Flügel krachte in das Cockpitfenster des anderen Flugzeugs – eine Flugbegleiterin wurde verletzt.

02.10.2025

Mehr aus dem Ressort

Tödlicher Unfall in Heimisbach BE. Rollerfahrer (19) stürzt an Heiligabend und stirbt

Tödlicher Unfall in Heimisbach BERollerfahrer (19) stürzt an Heiligabend und stirbt

Streit um Aussicht eskaliert. Aargauer Nachbarn bekämpfen sich seit über zehn Jahren vor Gericht

Streit um Aussicht eskaliertAargauer Nachbarn bekämpfen sich seit über zehn Jahren vor Gericht

Büsi in S-Bahn und gärende Stinkfrucht. Das waren die kuriosesten Polizei- und Feuerwehreinsätze 2025

Büsi in S-Bahn und gärende StinkfruchtDas waren die kuriosesten Polizei- und Feuerwehreinsätze 2025

Meistgelesen

Aargauer Nachbarn bekämpfen sich seit über zehn Jahren vor Gericht
Epstein-Files bringen Bewegung in einen der rätselhaftesten Fälle der Schweiz
Easyjet-Maschine aus Genf landet – gleich nebenan starten F-16-Kampfjets
Ski-Star spielt «Ihr Kinderlein kommet» auf der Harfe
Inselstaat Palau nimmt 75 Migranten aus den USA auf +++ «Einschläfern»: Trump attackiert Moderator Colbert