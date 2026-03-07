EDA genehmigt vorerst keine weiteren Sonderflüge

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Freie Plätze bei Rückholaktion EDA genehmigt vorerst keine weiteren Sonderflüge

Gabriela Beck

7.3.2026

Sicher wieder zu Hause: Eine Familie nach der Ankunft des Swiss-Sonderflugs aus Maskat am Flughafen Zürich am 5. März 2026. 5, 2026.
Sicher wieder zu Hause: Eine Familie nach der Ankunft des Swiss-Sonderflugs aus Maskat am Flughafen Zürich am 5. März 2026. 5, 2026.
KEYSTONE/Michael Buholzer

Obwohl die Swiss bereit wäre einen zweiten Sonderflug loszuschicken, lehnt das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten vorerst ab. Für viele gestrandete Reisende im Mittleren Osten wächst damit die Unsicherheit.

Redaktion blue News

07.03.2026, 18:54

07.03.2026, 19:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Viele Schweizer sitzen nach wie vor im Mittleren Osten fest und hoffen auf zusätzliche Rückflüge.
  • Die Swiss bot nach einem Flug letzten Donnerstag einen zweiten Sonderflug an, doch das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten meldete vorerst keinen Bedarf.
  • Während Bewilligungen und freie Plätze eine Rolle spielen, wächst bei Betroffenen die Sorge um eine sichere Heimreise.
Mehr anzeigen

Zahlreiche Schweizerinnen und Schweizer sitzen derzeit immer noch im Mittleren Osten fest – etwa in Dubai, Abu Dhabi oder Katar – und warten auf eine Rückreisemöglichkeit. Ein Sonderflug der Swiss von Maskat nach Zürich am Donnerstag war sofort ausgebucht. Zahlreiche Gestrandete gingen leer aus und hofften auf einen zweiten Flug. Gemäss Angaben des EDA möchten noch 4039 Schweizer Gestrandete ausreisen.

Die Airline bot daraufhin einen zweiten Sonderflug an, doch das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) meldete keinen weiteren Bedarf an. Swiss-Sprecher Michael Pelzer teilt mit: Sollte das Departement erneut Bedarf anmelden, prüfe die Airline weitere Flüge.

Hintergrund sind praktische Hürden: Die Fluggesellschaft kann derzeit nicht auf eigene Faust in den Oman fliegen. Weil der Luftraum für reguläre Linienverbindungen geschlossen ist, dürfen nur speziell bewilligte Sonderflüge starten – und dafür muss das Aussendepartement die nötigen Überflug- und Landerechte einholen.

Krisenstab bei Swiss steht bereit

Bei der Swiss gebe es einen Krisenstab und man stehe in engem Kontakt mit dem EDA, erzählte Jens Fehlinger, der Chef der Fluggesellschaft. Es sei sehr herausfordernd, Sonderflüge zu organisieren. Aber, «wenn Hilfe benötigt wird, ist die Swiss bereit». Wichtig sei es, dass dann die Reisenden vor Ort nach Maskat gebracht werden könnten, da die Swiss vom Oman nach Zürich fliege.

Hinzu kommt, dass zwei Rückholflüge der Schwesterairline Edelweiss am Samstag nicht vollständig ausgelastet waren. Auf einem Flug von Maskat nach Zürich blieben 19 Plätze frei, auf einem weiteren ab Salalah sogar 51. Unklar ist, warum Passagiere ihre gebuchten Plätze nicht nutzten.

Weitere Flüge waren am Samstag von Emirates und Ethiad in Richtung Schweiz geplant. Den Flugbetrieb ans wichtige Drehkreuz Dubai und ins israelische Tel Aviv setzt die Swiss vorläufig aus.

Swiss-Sonderflug aus Oman: «Zuerst gehe ich schlafen – das waren nicht die entspanntesten Ferien»

Swiss-Sonderflug aus Oman: «Zuerst gehe ich schlafen – das waren nicht die entspanntesten Ferien»

221 Passagiere, ein Sonderflug und grosse Erleichterung bei der Landung: Die Swiss-Sondermaschine LX7043 bringt Schweizer*innen aus Maskat im Oman zurück nach Zürich. blue News war bei der Ankunft in Kloten vor Ort.

05.03.2026

Mehr zum Thema

404 Passagiere an Bord. Edelweiss-Sonderflüge bringen Passagiere aus dem Oman nach Zürich

404 Passagiere an BordEdelweiss-Sonderflüge bringen Passagiere aus dem Oman nach Zürich

Ukraine bietet Hilfe an. Wie Irans Billigdrohnen zum Problem für US-Hightech-Waffen werden

Ukraine bietet Hilfe anWie Irans Billigdrohnen zum Problem für US-Hightech-Waffen werden

Weiteres Land auf der Agenda?. Trump will Kuba «ziemlich bald fallen» sehen

Weiteres Land auf der Agenda?Trump will Kuba «ziemlich bald fallen» sehen

Meistgelesen

Explosionen erschüttern Luxusviertel Dubai Marina +++ US-Streitkräfte verlegen Bomber nach Grossbritannien
Autounfall in Escholzmatt LU – ein Toter und vier Schwerverletzte
EDA genehmigt vorerst keine weiteren Sonderflüge
Mann hängt kopfüber am Zaun − bis Joggerinnen ihn retten
Traditionsbeiz schliesst nach 180 Jahren per sofort – Wirt ist pleite