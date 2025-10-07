Am 2. Oktober 2025 versammelten sich mehrere Tausend Menschen am Helvetiaplatz in Zürich, um ihre Solidarität mit der Bevölkerung in Gaza zu bekunden. KEYSTONE

Die Helpline des EDA ist aufgrund einer massiven Protestwelle propalästinensischer Gruppen stark überlastet. In den letzten Wochen sind über 25'000 Mails alleine bei der Helpline eingegangen.

Die Helpline des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) ist aktuell nur bedingt erreichbar. Der Grund dafür: Eine Protestkampagne propalästinensischer Gruppen in den sozialen Netzwerken, wie das Radio RTS berichtete.

In den vergangenen Wochen sind beim EDA nach eigenen Angaben über 25'000 E-Mails alleine bei der Helpline eingegangen – zusätzlich zu Zehntausenden weiteren Mitteilungen an andere Abteilungen des Departements. Viele davon sind vorformulierte Protestschreiben zur Schweizer Nahostpolitik, die von den Absender*innen lediglich weitergeleitet werden.

Wie RTS berichtet, werden Anrufende derzeit nicht mit Mitarbeitenden verbunden, sondern hören eine automatische Ansage – zumindest, wenn es um Fragen zur Hilfsflotte und deren Aktivist*innen geht.

Beleidigungen und Drohungen am Telefon

Die Überlastung hat zur Folge, dass Menschen mit Notfällen – etwa Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland in Schwierigkeiten geraten – möglicherweise erst verzögert Unterstützung erhalten.

Zudem berichtet RTS, dass EDA-Mitarbeitende am Telefon beleidigt und bedroht werden würden. Deshal habe das Aussendepartement veranlasst, für bestimmte Themen auf automatische Antworten umzuschalten.

Auf Anfrage vom «Tages-Anzeiger» sagt ein EDA-Sprecher, dass die Helpline zwar einer «starken Belastung» ausgesetzt sei, jedoch noch nicht zusammengebrochen ist. «Je nach Anzahl der Anfragen verstärkt die Helpline bei Bedarf ihr Personal», heisst es weiter.

Restliche Schweizer von Gaza-Hilfsflotte freigelassen

Am Dienstagvormittag wurde bekannt: Die restlichen zehn Schweizer Staatsangehörigen der Gaza-Hilfsflotte sind von Israel freigelassen und nach Jordanien ausgeschafft worden. Die Schweizer Botschaft in Amman nimmt die Personen an der Grenze in Empfang, wie das Aussendepartement am Dienstag bekannt gab.

Die Botschaft organisiere auch die Unterkunft und die Weiterreise der Betroffenen in die Schweiz, welche für Mittwoch geplant ist, so das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Die Personen seien den Umständen entsprechend bei guter Gesundheit.

Die zehn verbleibenden Schweizer Staatsangehörigen befanden sich zuvor im Gefängnis Ktzi'ot in der Negev-Wüste. Insgesamt 19 Schweizer Staatsangehörige waren unter den mehr als 450 Aktivisten an Bord der 41 Schiffe der Gaza-Hilfsflotte. Israelische Streitkräfte hatten die Boote vergangene Woche abgefangen und die Insassen in Gewahrsam genommen.

«Unmenschliche» Haftbedingungen

Neun Schweizer Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Flottille sind bereits zurück in der Schweiz. Acht von ihnen landeten am Sonntag auf dem Flughafen in Genf, eine weitere Person war bereits am Samstag via den Flughafen Zürich heimgekehrt.

Der Aktivist, der in Genf im Namen seiner Kameraden sprach, berichtete, dass die Flottille einem «regelrechten militärischen Angriff» der israelischen Marine ausgesetzt gewesen sei. Er sprach von «unmenschlichen» Haftbedingungen und davon, dass sie Opfer von «Folter und Übergriffen» geworden seien.