  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tausende Mails und Mitteilungen EDA-Helpline wegen propalästinensischer Proteste überlastet

Lea Oetiker

7.10.2025

Am 2. Oktober 2025 versammelten sich mehrere Tausend Menschen am Helvetiaplatz in Zürich, um ihre Solidarität mit der Bevölkerung in Gaza zu bekunden.
Am 2. Oktober 2025 versammelten sich mehrere Tausend Menschen am Helvetiaplatz in Zürich, um ihre Solidarität mit der Bevölkerung in Gaza zu bekunden.
KEYSTONE

Die Helpline des EDA ist aufgrund einer massiven Protestwelle propalästinensischer Gruppen stark überlastet. In den letzten Wochen sind über 25'000 Mails alleine bei der Helpline eingegangen.

Lea Oetiker

07.10.2025, 21:28

07.10.2025, 21:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Helpline des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) ist derzeit wegen einer massiven Protestkampagne propalästinensischer Gruppen in sozialen Netzwerken überlastet.
  • Dies hat die Erreichbarkeit der Helpline eingeschränkt.
  • EDA-Mitarbeitende berichten zudem über Beleidigungen und Drohungen am Telefon.
Mehr anzeigen

Die Helpline des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) ist aktuell nur bedingt erreichbar. Der Grund dafür: Eine Protestkampagne propalästinensischer Gruppen in den sozialen Netzwerken, wie das Radio RTS berichtete.

In den vergangenen Wochen sind beim EDA nach eigenen Angaben über 25'000 E-Mails alleine bei der Helpline eingegangen – zusätzlich zu Zehntausenden weiteren Mitteilungen an andere Abteilungen des Departements. Viele davon sind vorformulierte Protestschreiben zur Schweizer Nahostpolitik, die von den Absender*innen lediglich weitergeleitet werden.

Wie RTS berichtet, werden Anrufende derzeit nicht mit Mitarbeitenden verbunden, sondern hören eine automatische Ansage – zumindest, wenn es um Fragen zur Hilfsflotte und deren Aktivist*innen geht.

Beleidigungen und Drohungen am Telefon

Die Überlastung hat zur Folge, dass Menschen mit Notfällen – etwa Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland in Schwierigkeiten geraten – möglicherweise erst verzögert Unterstützung erhalten.

Zudem berichtet RTS, dass EDA-Mitarbeitende am Telefon beleidigt und bedroht werden würden. Deshal habe das Aussendepartement veranlasst, für bestimmte Themen auf automatische Antworten umzuschalten.

Auf Anfrage vom «Tages-Anzeiger» sagt ein EDA-Sprecher, dass die Helpline zwar einer «starken Belastung» ausgesetzt sei, jedoch noch nicht zusammengebrochen ist. «Je nach Anzahl der Anfragen verstärkt die Helpline bei Bedarf ihr Personal», heisst es weiter.

Restliche Schweizer von Gaza-Hilfsflotte freigelassen

Am Dienstagvormittag wurde bekannt: Die restlichen zehn Schweizer Staatsangehörigen der Gaza-Hilfsflotte sind von Israel freigelassen und nach Jordanien ausgeschafft worden. Die Schweizer Botschaft in Amman nimmt die Personen an der Grenze in Empfang, wie das Aussendepartement am Dienstag bekannt gab.

Die Botschaft organisiere auch die Unterkunft und die Weiterreise der Betroffenen in die Schweiz, welche für Mittwoch geplant ist, so das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Die Personen seien den Umständen entsprechend bei guter Gesundheit.

Die zehn verbleibenden Schweizer Staatsangehörigen befanden sich zuvor im Gefängnis Ktzi'ot in der Negev-Wüste. Insgesamt 19 Schweizer Staatsangehörige waren unter den mehr als 450 Aktivisten an Bord der 41 Schiffe der Gaza-Hilfsflotte. Israelische Streitkräfte hatten die Boote vergangene Woche abgefangen und die Insassen in Gewahrsam genommen.

«Unmenschliche» Haftbedingungen

Neun Schweizer Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Flottille sind bereits zurück in der Schweiz. Acht von ihnen landeten am Sonntag auf dem Flughafen in Genf, eine weitere Person war bereits am Samstag via den Flughafen Zürich heimgekehrt.

Der Aktivist, der in Genf im Namen seiner Kameraden sprach, berichtete, dass die Flottille einem «regelrechten militärischen Angriff» der israelischen Marine ausgesetzt gewesen sei. Er sprach von «unmenschlichen» Haftbedingungen und davon, dass sie Opfer von «Folter und Übergriffen» geworden seien.

Meistgelesen

SPD-Bürgermeisterin vor ihrem Haus niedergestochen – familiäres Motiv angenommen
Passagierjets kollidieren auf Rollfeld – neue Videos aufgetaucht
Russland läutet «Phase 0» ein – was der Kreml dahinter versteckt
Selbsternannte Sittenwächter jagen in Polen «provokative» Frauen
Kandidat ruft Mutter an – dann beginnt der wahre Albtraum