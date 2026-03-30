Edelweiss-Piloten sehen «grossen Vogel», dann brechen sie Start bei Tempo 266 km/h ab

Edelweiss-Maschine wird nach Startabbruch von Feuerwehr begleitet Wegen eines Vogels kommt es am Flughafen Zürich am Sonntag zu einer kurzfristigen Pistensperrung. Ein Edelweiss-Airbus bleibt nach einem Startabbruch am Boden, Passagiere mussten über Nacht warten. 30.03.2026

Wegen eines Vogels kommt es am Flughafen Zürich am Sonntag zu einer kurzfristigen Pistensperrung. Ein Edelweiss-Airbus bleibt nach einem Startabbruch am Boden, Passagiere mussten über Nacht warten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Edelweiss-Maschine brach am Flughafen Zürich den Start bei hoher Geschwindigkeit ab.

Grund war die Sichtung eines grossen Vogels.

Die Piste wurde vorübergehend gesperrt. Mehr anzeigen

Ein geplanter Edelweiss-Flug nach Larnaca, eine Hafenstadt in Zypern, hat am Sonntagnachmittag am Flughafen Zürich zu einer Pistensperrung geführt. Ein Airbus A320 musste den Start in letzter Sekunde abbrechen – gemäss Daten von Flightradar24 bei Tempo 266 km/h, also kurz vor dem Abheben.

Die Flughafenfeuerwehr rückte aus, um unter anderem die Bremsen zu überprüfen. Das Standardvorgehen bei solchen Vorkommnissen ist auf Videos in den sozialen Medien zu sehen.

Die betroffene Piste 28 wurde gesperrt, Starts erfolgten vorübergehend über die Piste 16 Richtung Süden. Nach gut 30 Minuten entspannte sich die Lage wieder.

Aufgrund des Startabbruchs musste die Piste 28 während rund 30 Minuten gesperrt werden. Facebook/JP_Aviation

Flieger bleibt unbeschädigt

Grund für den Vorfall: Die Piloten sichteten aus dem Cockpit einen relativ grossen Vogel. Laut Edelweiss konnte ein Zusammenstoss aber verhindert werden, wie die Medienstelle auf Anfrage des «Tages-Anzeigers» mitteilt. Verletzt wurde niemand – weder an Bord noch am Boden.

Die rund 17 Jahre alte Maschine blieb unbeschädigt, musste aber über Nacht in Zürich bleiben. Die Passagiere des betroffenen Flugs mussten am Flughafen übernachten und sollen am Montagmorgen nach Larnaca fliegen.

Video aus dem Ressort