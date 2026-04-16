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«Betroffene werden kontaktiert» Edelweiss streicht Ferienorte aus Flugplan – diese Destinationen sind betroffen

Dominik Müller

16.4.2026

Die Edelweiss reagiert auf den steigenden Treibstoffpreis.
Die Edelweiss reagiert auf den steigenden Treibstoffpreis.
Archivbild: Keystone

Edelweiss nimmt Anpassungen im Langstrecken-Programm vor und fliegt mehrere Destinationen nicht mehr an. Hintergrund sind eine tiefere Nachfrage, geopolitische Entwicklungen sowie der Treibstoffpreis.

Dominik Müller

16.04.2026, 10:20

16.04.2026, 10:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Denver und Seattle in den USA werden nicht mehr von Edelweiss  angeflogen.
  • Frequenzen nach Las Vegas werden reduziert.
  • Maskat und Salalah im Oman werden im Winterflugplan 2026/27 nicht bedient.
Mehr anzeigen

Edelweiss nimmt im Sommerflugplan Anpassungen bei ihren Nordamerika-Verbindungen vor. «Die Flüge nach Denver und Seattle werden ab sofort aus dem Programm genommen», teilt die Airline in einer Mitteilung mit. Auf der Strecke nach Las Vegas werden zudem die Frequenzen im Frühsommer und Herbst reduziert.

Ergänzend dazu passt Edelweiss ihr Angebot im kommenden Winterflugplan 2026/27 an: Die Flüge nach Maskat und Salalah im Oman werden nicht durchgeführt.

Ausschlaggebend für die Anpassungen seien die anhaltenden Auswirkungen der geopolitischen Situation, insbesondere im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt, die Entwicklung der Treibstoffpreise sowie eine rückläufige Nachfrage nach einzelnen Destinationen in den USA.

«Betroffene Gäste werden von Edelweiss oder ihrer Buchungsstelle kontaktiert», heisst es weiter. Sie werden demnach auf alternative Verbindungen – primär über andere Lufthansa Group Hubs – umgebucht oder erhalten auf Wunsch eine vollständige Rückerstattung des Ticketpreises.

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