Edelweiss streicht Ferienorte aus Flugplan – diese Destinationen sind betroffen

Edelweiss nimmt im Sommerflugplan Anpassungen bei ihren Nordamerika-Verbindungen vor. «Die Flüge nach Denver und Seattle werden ab sofort aus dem Programm genommen», teilt die Airline in einer Mitteilung mit. Auf der Strecke nach Las Vegas werden zudem die Frequenzen im Frühsommer und Herbst reduziert.
Ergänzend dazu passt Edelweiss ihr Angebot im kommenden Winterflugplan 2026/27 an: Die Flüge nach Maskat und Salalah im Oman werden nicht durchgeführt.
Ausschlaggebend für die Anpassungen seien die anhaltenden Auswirkungen der geopolitischen Situation, insbesondere im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt, die Entwicklung der Treibstoffpreise sowie eine rückläufige Nachfrage nach einzelnen Destinationen in den USA.
«Betroffene Gäste werden von Edelweiss oder ihrer Buchungsstelle kontaktiert», heisst es weiter. Sie werden demnach auf alternative Verbindungen – primär über andere Lufthansa Group Hubs – umgebucht oder erhalten auf Wunsch eine vollständige Rückerstattung des Ticketpreises.
Video aus dem Ressort
So sieht die neue Kabine im A350 von Edelweiss aus
Am Dienstag präsentiert die Airline die Kabine für ihre Langstreckenflotte. Es soll mehr Beinfreiheit geben, Internet von Starlink und Privatsphäre für Reisende in der Business Suite.