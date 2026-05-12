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Angriff in Effretikon ZH Mann brutal zusammengeschlagen – diesen Verdächtigen sucht die Polizei

Sven Ziegler

12.5.2026

Diesen Mann sucht die Polizei aktuell.
Diesen Mann sucht die Polizei aktuell.
Kapo ZH

Nach einer brutalen Attacke auf einen 42-Jährigen in Effretikon veröffentlicht die Zürcher Kantonspolizei nun ein unverpixeltes Fahndungsbild eines mutmasslichen Täters. Zwei Verdächtige sitzen bereits in Haft – nach einem dritten Mann wird weiter gesucht.

Redaktion blue News

12.05.2026, 12:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach einem schweren Gewaltangriff in Effretikon fahndet die Zürcher Polizei öffentlich nach einem dritten mutmasslichen Täter.
  • Das Opfer wurde laut Ermittlern verfolgt, niedergeschlagen und am Boden weiter attackiert.
  • Zwei Verdächtige wurden bereits festgenommen, Hinweise zum dritten Mann blieben bisher aus.
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Nach einem schweren Gewaltangriff in Effretikon hat die Zürcher Kantonspolizei ein unverpixeltes Fahndungsbild eines mutmasslich beteiligten Mannes veröffentlicht. Dies geschieht auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, nachdem frühere Zeugenaufrufe ohne Erfolg geblieben waren.

Die Tat ereignete sich laut Ermittlungen bereits am frühen Morgen des 31. August 2025. Ein 42-jähriger Mann soll damals zunächst beim Bahnhof Effretikon verfolgt worden sein. Wenig später wurde er vor einer Bankfiliale an der Bahnhofstrasse von mehreren Männern attackiert.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter mit Fäusten auf das Opfer ein. Als der Mann zu Boden ging, sollen sie mehrfach gegen seinen Körper und Kopf getreten haben. Der 42-Jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen.

Ermittlungen laufen weiter

Die Ermittlungen laufen seither bei der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität sowie der Jugendanwaltschaft See/Oberland. Bereits identifiziert und festgenommen wurden laut Polizei ein damals 21-jähriger afghanischer Staatsangehöriger sowie ein 17-jähriger Schweizer.

Von einem dritten mutmasslich beteiligten Mann konnten die Ermittler Bildmaterial sichern. Ein erster öffentlicher Zeugenaufruf vom April 2026 brachte laut Polizei jedoch keine entscheidenden Hinweise zur Identität des Gesuchten. Deshalb entschied sich die Staatsanwaltschaft nun zur Veröffentlichung des unverpixelten Fotos.

Die Kantonspolizei Zürich bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die Angaben zur Tat oder zur gesuchten Person machen können, sollen sich bei den Behörden melden.

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