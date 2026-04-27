Brutaler Angriff in Effretikon ZH – Polizei sucht dritten Täter

Zum Vorfall kam es nahe des Bahnhofs Effretikon. KEYSTONE

Ein Mann wird verfolgt, brutal attackiert und verletzt zurückgelassen: Nach einem Angriff im Zentrum von Effretikon sucht die Polizei weiterhin nach einem dritten Tatverdächtigen – und kündigt einen ungewöhnlichen Schritt an.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 42-jähriger Mann wurde in Effretikon von mehreren Tätern angegriffen und verletzt.

Zwei Tatverdächtige konnten verhaftet werden, ein dritter Mann ist weiterhin unbekannt.

Die Polizei droht mit der Veröffentlichung unverpixelter Bilder, falls keine Hinweise eingehen. Mehr anzeigen

Ein tätlicher Angriff im Zentrum von Effretikon beschäftigt die Behörden noch Monate später. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wurde ein 42-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen des 31. August 2025 attackiert und verletzt.

Der Mann sei kurz nach 6 Uhr vom Bahnhof Effretikon her von mehreren Tätern verfolgt worden. Vor der Raiffeisenbank an der Bahnhofstrasse sei es dann zur Attacke gekommen. Die Angreifer hätten mit Fäusten auf ihn eingeschlagen. Nachdem das Opfer zu Boden gestürzt war, hätten sie weiter auf ihn eingetreten – auch gegen Kopf und Körper.

Im Zuge der Ermittlungen konnten zwei tatverdächtige Männer identifiziert und festgenommen werden. Es handelt sich gemäss Polizeiangaben um einen damals 21-jährigen Afghanen sowie einen 17-jährigen Schweizer.

Polizei setzt Frist – Veröffentlichung von Bildern möglich

Ein dritter mutmasslicher Täter ist jedoch weiterhin unbekannt. Zwar konnte Bildmaterial gesichert werden, doch führten die bisherigen Ermittlungen noch nicht zur Identifizierung des Mannes.

Die Staatsanwaltschaft hat deshalb einen öffentlichen Zeugenaufruf veranlasst. Personen, die Angaben zum Vorfall oder zur Identität des dritten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich zu melden.

Sollten bis zum 12. Mai 2026 keine entscheidenden Hinweise eingehen oder sich der Gesuchte nicht selbst stellen, behalten sich die Behörden vor, unverpixelte Bilder des Mannes zu veröffentlichen.