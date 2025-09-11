Beim Fedpol fehlen so viele Ermittler, dass 40 Verfahren auf «Verzichtsliste» landen

Das Fedpol ist die Bundespolizei und unter anderem zuständig für die Sicherheit im Bundeshaus. Bild: Keystone

Kontrolleure schlagen Alarm: Beim Fedpol fehlen so viele Ermittler, dass 40 Verfahren auf einer «Verzichtsliste» landeten. Von den Engpässen profitieren Kriminelle.

Im Bundeshaus ist schon vor Monaten durchgesickert, dass es bei der Bundespolizei grosse Probleme gibt. Seit Mittwochabend, 23 Uhr, ist es aber nun auch amtlich bestätigt: Beim Fedpol gibt es zahlreiche Missstände, die sogar die Sicherheit der Schweiz gefährden.

Publik gemacht hat das ganze ein Bericht der Finanzkontrolle des Bundes. blue News fasst in fünf Punkten zusammen, was im Bericht steht.

Welche Missstände wurden bei der Bundespolizei aufgedeckt?

Ein am Mittwochabend veröffentlichter Bericht stellt massive Probleme bei der Bundespolizei (Fedpol) fest. Bei der Bundeskriminalpolizei (BKP) fehlen massiv Ermittlerinnen und Ermittler.

Das Problem ist so gravierend, dass die Bundesanwaltschaft kaum noch Vorermittlungsaufträge an die BKP vergibt. Zwischen Januar und April 2025 – also in nur vier Monaten – mussten 40 Fälle auf eine «Verzichtsliste» gesetzt werden. Auch grössere Verfahren wurden fallengelassen: In der Abteilung «Staatsschutz und kriminelle Organisationen» lagen zum Prüfungszeitpunkt 25 Verfahren auf Eis.

Die Finanzkontrolle schreibt dazu: «Dies beeinträchtigt die innere Sicherheit der Schweiz.» Klarer kann eine Bundesbehörde nicht sagen, dass der Staat bei seinem Kernauftrag versagt.

«Dies beeinträchtigt die innere Sicherheit der Schweiz.»

Die Kontrolleur*innen kritisieren ausserdem die extrem hohe Personalbelastung: Viele Mitarbeitende haben Überstunden in der Höhe eines ganzen Monats – rund 160 Stunden – angehäuft.

Wer profitiert von den Missständen?

In erster Linie profitieren kriminelle Organisationen. Weil die Bundeskriminalpolizei zu wenig Personal hat, verzögern sich Verfahren oder werden gar nicht eröffnet. Das verschafft mutmasslichen Täter*innen Zeit und Spielraum. Der Nachrichtendienst des Bundes beobachtet sogar, dass Meldungen verzögert weiterverarbeitet werden.

Die Folgen sind heikel: Laut EFK schwächt das die innere Sicherheit. Zudem verpflichtet das Beschleunigungsgebot der Strafprozessordnung die Behörden zu rascher Arbeit. Dauert ein Verfahren zu lange, können Gerichte Strafen mildern.

Auch «Finanzintermediäre» – also Firmen und Personen im Kapitalmarkt – profitieren. Sie müssen Verdachtsfälle von Geldwäscherei melden, geniessen aber gleichzeitig Schutz für die Integrität des Finanzplatzes, ohne dafür selbst aufzukommen.

Besonders brisant: Die Schweiz droht bei der Geldwäschereibekämpfung international ins Hintertreffen zu geraten. Werden die Bearbeitungsfristen nicht eingehalten, könnte ein «Non-Compliance-Verfahren» folgen. Drohende Konsequenz: Die Schweiz wird beim internationalen Austausch benachteiligt.

In der. Abteiliung «Staatsschutz und kriminelle Organisationen» gab es Anfang Jahr 25 aufgeschobene Verfahren. KEYSTONE

Was sind die Gründe für die Probleme?

Das Hauptproblem: Die Bundesanwaltschaft durfte Personal aufstocken (+19 Prozent), die Bundespolizei aber nicht. Die Staatsanwälte können ihr Budget direkt beim Parlament einreichen, das Fedpol muss den Umweg über das bundesrätliche Departement gehen.

Resultat: Immer mehr Verfahren, aber gleich wenig Ermittler. Die beiden Behörden hielten sich nicht an ihre eigene Zusammenarbeitsvereinbarung – jeder wurschtelte vor sich hin.

Zusätzlich herrscht bei Fedpol eine lähmende Führungskultur. Die Finanzkontrolle wählt dazu klare Worte:

«Beim Fedpol hatte in den letzten Jahren ein starkes Mikromanagement überhandgenommen.»

Entscheidungen werden zu hoch angesiedelt und benötigen unnötig viele «Vorbereitungssitzungen». Im Bericht heisst es dazu: «Oft habe die oberste Führung Anträge abgelehnt, kritisiert und korrigiert. Eingeschüchtert durch diese Erfahrungen ist die Bereitschaft des Personals gesunken, ein gesundes Mass an Eigenverantwortung zu übernehmen.»

18 Prozent aller Stellen sind reine Verwaltungsposten, während der Direktionsstab seit 2019 um 70 Prozent aufgebläht wurde.

Zudem hinkt die digitale Modernisierung hinterher: Das neue Fallverwaltungssystem «Neo» wird erst 2028 eingeführt – sieben Jahre nach Projektstart. Ermittler*innen müssen deshalb weiterhin Daten aus verschiedenen Systemen mühsam zusammenführen. Externe Berater kosten bis zu 300'000 Franken jährlich pro Person, ohne dass dies systematisch kontrolliert wird.

Wer steckt hinter dem Bericht?

Der Bericht stammt von der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), der unabhängigen Revisionsstelle des Bundes. Sie prüft, ob Behörden korrekt und effizient arbeiten.

Beauftragt wurde die EFK vom Bundesrat auf Antrag der Finanzkommission des Nationalrats. Ziel: abzuklären, ob die Bundeskriminalpolizei genügend Personal hat, um ihren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen.

Der Untersuchungsbericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle kam am Mittwochabend heraus. KEYSTONE

Das Fazit ist deutlich: Die BKP ist überlastet und unterbesetzt. Die EFK empfiehlt mehr Personal, effizientere Strukturen und eine bessere Zusammenarbeit mit den Kantonen.

Was sagt das Fedpol dazu?

Fedpol räumt die Probleme ein: «Wesentliche Ressourcen fehlen», vor allem bei Bundeskriminalpolizei und Geldwäscherei-Meldestelle. Gemeinsam mit der Bundesanwaltschaft will die Behörde nun den Bedarf genauer ermitteln.

Gleichzeitig wehrt sich Fedpol gegen einzelne Vorwürfe: Die Behörde argumentiert, dass sie in den letzten Jahren durchaus Stellen aufbauen konnte – allerdings nur dort, wo der Gesetzgeber neue Aufgaben vorsah (zum Beispiel 12 Vollzeitstellen für das Schengener-Informationssystem). Das Ungleichgewicht zur Bundesanwaltschaft sei entstanden, weil diese einem anderen, einfacheren Budgetprozess unterliege.

Fedpol relativiert auch die Kritik an fehlenden Sparmassnahmen. Die im EFK-Bericht genannten Sparpotenziale seien bereits im Entlastungspaket 27 berücksichtigt – und reichten «bei weitem nicht», um zusätzliches Personal zu finanzieren.

Die neue Direktorin kündigt Reformen an: Entscheidungswege sollen kürzer, Hierarchien flacher werden. Unterschriftenregelungen werden angepasst, damit Entscheide dort fallen, «wo die fachliche Verantwortung liegt».

Auch die Bundesanwaltschaft meldet sich zu Wort – und weist die Verantwortung zurück: Sie habe ihre Pflichten erfüllt und könne nicht zuwarten, wenn das Fedpol keine Ressourcen einfordere.

Fast schon lapidar heisst es von der Bundesanwaltschaft dazu: «Sind Partnerbehörden nicht Willens oder in der Lage, sich um für die Strafverfolgung notwendigen Ressourcen zu bemühen und die massgeblichen Entscheidungsträger zu überzeugen, kann die BA nicht einfach zuwarten und in ‹koordinierte Passivität› verfallen».

