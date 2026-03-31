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Ehemaliges Munitionslager EFK warnt vor neuen Einschränkungen in Mitholz

Lea Oetiker

31.3.2026

Sicht auf die Felsabrissstelle nach einer lang zurueckliegenden Munitionsexplosion in Mitholz.
Sicht auf die Felsabrissstelle nach einer lang zurueckliegenden Munitionsexplosion in Mitholz.
KEYSTONE

In Mitholz könnte die Munitionsräumung weniger umfassend ausfallen als erwartet. Laut der Eidgenössischen Finanzkontrolle drohen trotz Milliardenprojekt neue Nutzungseinschränkungen.

Lea Oetiker

31.03.2026, 07:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Finanzkontrolle warnt vor neuen Nutzungseinschränkungen in Mitholz nach der Räumung.
  • Nur oberflächennahe Munition wird beseitigt, tiefere bleibt im Boden.
  • Gemeindepräsident Stoller hält eine vollständige Räumung für unrealistisch.
Mehr anzeigen

Nach der geplanten Räumung der Munitionsreste in Mitholz könnte es in Teilen des Kandertals zu Nutzungseinschränkungen kommen, die es bisher nicht gab. Das legt laut der «Berner Zeitung» ein am Montag veröffentlichter Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) nahe.

Hintergrund ist die Präzisierung der Projektziele durch Armasuisse Immobilien, die für den Talboden von Mitholz eine Räumung «unter bestmöglicher Schonung» der Weideflächen vorsieht.

Dem Bericht zufolge sollen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen nur jene Munitionsrückstände entfernt werden, die erkannt werden können – mit heutiger Technik ab einer Grösse von 4,7 Zentimetern bis in eine Tiefe von 30 Zentimetern. Tiefer liegende Munition bleibt demnach im Boden.

Die EFK spricht in diesem Zusammenhang von einem «Kompromiss zwischen Kosten und Sicherheit und Schutz und Erhalt der Weide- und Waldflächen».

Unrealistische Erwartungen an die Räumung?

Die Finanzkontrolle warnt, dass Betroffenen die möglichen Einschränkungen möglicherweise nicht vollständig bewusst seien. So werde nach der Sanierung «lediglich eine standortübliche, das heisst eine landwirtschaftliche Weidenutzung möglich», heisst es im Bericht.

«Dies könnte für Unverständnis sorgen, da man erwartungsgemäss davon ausgeht, dass eine Sanierung im Umfang von 2,59 Milliarden dazu führt, dass Einschränkungen ab- und nicht zunehmen», zitiert die «Berner Zeitung» weiter.

Roland Stoller, Gemeindepräsident von Kandergrund, hält die Befürchtungen für übertrieben: «Eine vollständige Munitionsräumung ist, wie die technischen Untersuchungen zeigen, weder möglich noch sinnvoll», sagte er. Die Eidgenössische Finanzkontrolle, so Stoller, verfolge offenbar «eine Null-Risiko-Strategie, die in dieser Tiefe weder realistisch noch möglich ist».

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