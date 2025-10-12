So viel kassiert Amherds Ex-VBS-Generalsekretär nach Kündigung

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Jahreslohn zum Abgang So viel kassiert Amherds Ex-VBS-Generalsekretär nach Kündigung

SDA

12.10.2025 - 11:51

Toni Eder amtete fünf Jahre lang als Generalsekretär des VBS.
Toni Eder amtete fünf Jahre lang als Generalsekretär des VBS.
Keystone

Nach seinem Abgang aus dem VBS hat Toni Eder eine Entschädigung von über 360'000 Franken erhalten. Doch ganz verabschiedet hat sich der Ex-Generalsekretär nicht – er bleibt dem Bund als Berater erhalten.

,

Keystone-SDA, Dominik Müller

12.10.2025, 11:51

12.10.2025, 11:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der ehemalige VBS-Generalsekretär Toni Eder erhielt beim Abgang eine Entschädigung von 363'037 Franken.
  • Eder arbeitet weiterhin für den Bund als externer Berater im Projekt zur Räumung des Munitionslagers Mitholz.
  • Das Gesamtbudget für sein Mandat bis Ende 2028 liegt bei maximal 130'000 Franken.
Mehr anzeigen

Der ehemalige Generalsekretär des VBS hat eine Abgangsentschädigung in Höhe von 363'037 Franken erhalten. Als externer Berater arbeitet Toni Eder auf Basis eines Mandats weiterhin für den Bund.

Als Honorar werden ihm maximal zwischen 30'000 und 40'000 Franken pro Jahr vergütet mit einem Kostendach von knapp 130'000 Franken bis Ende 2028, wie der «SonntagsBlick» am Sonntag berichtet.

Ein Sprecher des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) bestätigte die Zahlen gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.

Eder erhält Mandat

Eder wirke im Gremium «Externe Unterstützung strategische Steuerung» im Projekt Mitholz mit. Dabei geht es um die Räumung des ehemaligen Munitionslagers der Armee in Mitholz im Berner Oberland.

Zuvor war Eder unter alt Bundesrätin Viola Amherd während fünf Jahren Generalsekretär im VBS. Er verliess die Stelle per Ende 2023. Gemäss der Bundespersonalverordnung entspricht die Entschädigung für Generalsekretärinnen und -sekretäre bei einer Kündigung einem Jahreslohn. In der höchsten Lohnklasse sind Löhne von bis zu 370'568 Franken zugelassen.

Meistgelesen

Schwacher Polarwirbel könnte der Schweiz eisigen Winter bescheren
Sonnensturm im Anflug? Erde erreicht wieder gefährliches Aktivitätsmaximum
So viel kassiert Amherds Ex-VBS-Generalsekretär nach Kündigung
Bande aus Italien raubt Schweizer Tankstellen aus – 6 Täter verhaftet
Zu schön, um harmlos zu sein – die glitzernde Verführung der rechten Frauenwelt

Videos aus dem Ressort

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

Pete Hegseth, US-Verteidigungsminister: «Von diesem Moment an ist die einzige Mission des neu wiederhergestellten Kriegsministeriums: Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten und sich auf den Sieg vorbereiten.»

01.10.2025

Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr

Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius in Warschau: Auf dem dortigen Sicherheitsforum ruft er zu verstärkten Anstrengungen bei der Luftverteidigung der Nato auf.Russland werde für das Bündnis immer mehr zur Gefahr – gleichzeitig warnt Pistorius davor, in eine von Kremlchef Wladimir Putin aufgebaute Falle fortgesetzter Eskalation zu gehen.

30.09.2025

Verdächtiger nach Kirk-Tod festgenommen: Wer ist Tyler Robinson?

Verdächtiger nach Kirk-Tod festgenommen: Wer ist Tyler Robinson?

Orem, 13.09.2025: Nach dem tödlichen Angriff auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist der Tatverdächtige gefasst. Der Tatverdächtige ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten 22 Jahre alt. Was ist über ihn bekannt? Der Tatverdächtige war kein Student der Uni, an der sich die Tat ereignete. Er soll in den vergangenen Jahren laut einem Familienmitglied politischer geworden sein. Unklar ist, ob sich der Tatverdächtige bisher zu den Vorwürfen geäussert hat. Und auch das genaue Motiv ist bisher noch unklar. Zuletzt hatte die Bundespolizei FBI intensiv nach dem Schützen gesucht. Die Behörde veröffentlichte dazu eine Videosequenz und weitere Fotos. Eine mögliche Tatwaffe wurde in einem Wald entdeckt. Der Schütze könnte laut Berichten von einem Dach auf Kirk geschossen haben.

15.09.2025

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr

Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr

Verdächtiger nach Kirk-Tod festgenommen: Wer ist Tyler Robinson?

Verdächtiger nach Kirk-Tod festgenommen: Wer ist Tyler Robinson?

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

International. Merz reist nach Ägypten zur Gaza-Friedensfeier

InternationalMerz reist nach Ägypten zur Gaza-Friedensfeier

Afghanistan. Taliban: 58 pakistanische Soldaten bei Gefechten getötet

AfghanistanTaliban: 58 pakistanische Soldaten bei Gefechten getötet

International. Kairo: Mehr als 20 Staats- und Regierungschefs bei Gaza-Friedensfeier

InternationalKairo: Mehr als 20 Staats- und Regierungschefs bei Gaza-Friedensfeier