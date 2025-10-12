So viel kassiert Amherds Ex-VBS-Generalsekretär nach Kündigung

Jahreslohn zum AbgangSo viel kassiert Amherds Ex-VBS-Generalsekretär nach Kündigung
SDA
12.10.2025 - 11:51
Nach seinem Abgang aus dem VBS hat Toni Eder eine Entschädigung von über 360'000 Franken erhalten. Doch ganz verabschiedet hat sich der Ex-Generalsekretär nicht – er bleibt dem Bund als Berater erhalten.
Der ehemalige Generalsekretär des VBS hat eine Abgangsentschädigung in Höhe von 363'037 Franken erhalten. Als externer Berater arbeitet Toni Eder auf Basis eines Mandats weiterhin für den Bund.
Als Honorar werden ihm maximal zwischen 30'000 und 40'000 Franken pro Jahr vergütet mit einem Kostendach von knapp 130'000 Franken bis Ende 2028, wie der «SonntagsBlick» am Sonntag berichtet.
Ein Sprecher des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) bestätigte die Zahlen gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.
Eder erhält Mandat
Eder wirke im Gremium «Externe Unterstützung strategische Steuerung» im Projekt Mitholz mit. Dabei geht es um die Räumung des ehemaligen Munitionslagers der Armee in Mitholz im Berner Oberland.
Zuvor war Eder unter alt Bundesrätin Viola Amherd während fünf Jahren Generalsekretär im VBS. Er verliess die Stelle per Ende 2023. Gemäss der Bundespersonalverordnung entspricht die Entschädigung für Generalsekretärinnen und -sekretäre bei einer Kündigung einem Jahreslohn. In der höchsten Lohnklasse sind Löhne von bis zu 370'568 Franken zugelassen.
«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein
Pete Hegseth, US-Verteidigungsminister: «Von diesem Moment an ist die einzige Mission des neu wiederhergestellten Kriegsministeriums: Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten und sich auf den Sieg vorbereiten.»
01.10.2025
Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr
Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius in Warschau: Auf dem dortigen Sicherheitsforum ruft er zu verstärkten Anstrengungen bei der Luftverteidigung der Nato auf.Russland werde für das Bündnis immer mehr zur Gefahr – gleichzeitig warnt Pistorius davor, in eine von Kremlchef Wladimir Putin aufgebaute Falle fortgesetzter Eskalation zu gehen.
30.09.2025
Verdächtiger nach Kirk-Tod festgenommen: Wer ist Tyler Robinson?
Orem, 13.09.2025:
Nach dem tödlichen Angriff auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist der Tatverdächtige gefasst. Der Tatverdächtige ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten 22 Jahre alt.
Was ist über ihn bekannt?
Der Tatverdächtige war kein Student der Uni, an der sich die Tat ereignete. Er soll in den vergangenen Jahren laut einem Familienmitglied politischer geworden sein.
Unklar ist, ob sich der Tatverdächtige bisher zu den Vorwürfen geäussert hat. Und auch das genaue Motiv ist bisher noch unklar.
Zuletzt hatte die Bundespolizei FBI intensiv nach dem Schützen gesucht. Die Behörde veröffentlichte dazu eine Videosequenz und weitere Fotos. Eine mögliche Tatwaffe wurde in einem Wald entdeckt. Der Schütze könnte laut Berichten von einem Dach auf Kirk geschossen haben.
15.09.2025
«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein
Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr
Verdächtiger nach Kirk-Tod festgenommen: Wer ist Tyler Robinson?