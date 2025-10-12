So viel kassiert Amherds Ex-VBS-Generalsekretär nach Kündigung

Toni Eder amtete fünf Jahre lang als Generalsekretär des VBS. Keystone

Nach seinem Abgang aus dem VBS hat Toni Eder eine Entschädigung von über 360'000 Franken erhalten. Doch ganz verabschiedet hat sich der Ex-Generalsekretär nicht – er bleibt dem Bund als Berater erhalten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ehemalige VBS-Generalsekretär Toni Eder erhielt beim Abgang eine Entschädigung von 363'037 Franken.

Eder arbeitet weiterhin für den Bund als externer Berater im Projekt zur Räumung des Munitionslagers Mitholz.

Das Gesamtbudget für sein Mandat bis Ende 2028 liegt bei maximal 130'000 Franken. Mehr anzeigen

Der ehemalige Generalsekretär des VBS hat eine Abgangsentschädigung in Höhe von 363'037 Franken erhalten. Als externer Berater arbeitet Toni Eder auf Basis eines Mandats weiterhin für den Bund.

Als Honorar werden ihm maximal zwischen 30'000 und 40'000 Franken pro Jahr vergütet mit einem Kostendach von knapp 130'000 Franken bis Ende 2028, wie der «SonntagsBlick» am Sonntag berichtet.

Ein Sprecher des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) bestätigte die Zahlen gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.

Eder erhält Mandat

Eder wirke im Gremium «Externe Unterstützung strategische Steuerung» im Projekt Mitholz mit. Dabei geht es um die Räumung des ehemaligen Munitionslagers der Armee in Mitholz im Berner Oberland.

Zuvor war Eder unter alt Bundesrätin Viola Amherd während fünf Jahren Generalsekretär im VBS. Er verliess die Stelle per Ende 2023. Gemäss der Bundespersonalverordnung entspricht die Entschädigung für Generalsekretärinnen und -sekretäre bei einer Kündigung einem Jahreslohn. In der höchsten Lohnklasse sind Löhne von bis zu 370'568 Franken zugelassen.