Einer Frau ist es gelungen, die Polizei direkt aus ihrer Gefangenschaft zu alarmieren. Ihr Ehemann soll die Deutsche in einem Haus seit 2011 eingesperrt, missbraucht und gefoltert haben.

Eine 53-jährige Frau erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ehemann. Dieser soll sie im vergitterten Haus eingesperrt, missbraucht und gefoltert haben.

Nach mutmasslich mehr als 10 Jahren Gefangenschaft konnte die Polizei die Frau befreien, nachdem es ihr am Sonntag, 6. August, gelang, an ein Telefon zu gelangen und die deutschen Rettungskräfte in Wiesbaden zu alarmieren. Das berichtet der französische Sender BFMTV unter Berufung auf die Polizei.

Daraufhin baten die deutschen Behörden die französische Polizei um Mithilfe vor Ort. Beim anschliessenden Einsatz nahe der Grenze zu Deutschland haben die Polizisten die Frau in einem Zimmer eingeschlossen, nackt und mit kahlgeschorenem Kopf aufgefunden.

Seit 2011 in Gefangenschaft

Gemäss Angaben der 53-Jährigen sei sie seit 2011 gefangen gehalten und gefoltert worden sein. Dehydriert und mit Knochenbrüchen ist sie in die medizinische-juristische Notaufnahme gebracht worden, wo sie sich derzeit befindet.

Der 55-jährige Ehemann, ebenfalls deutscher Staatsbürger, ist vor Ort verhaftet worden. Ihm wird Freiheitsberaubung, schwere Vergewaltigung, Folter und Barbarei vorgeworfen.

Medienberichten zufolge sei das Haus vergittert gewesen, damit die angeblich neun im Haushalt lebenden Katzen nicht entlaufen können.