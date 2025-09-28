Die E-ID könnte bald in der Schweiz eingeführt werden. KEYSTONE

Die Schweiz stimmt am Sonntag über die E-ID und die Eigenmietwert-Vorlage ab.

Die Schweiz stimmt am 28. September über die Einführung einer staatlichen elektronischen Identität (E-ID) ab. Anders als beim gescheiterten Projekt von 2021 wäre diesmal der Bund selbst verantwortlich für Betrieb und Ausgabe der digitalen Identität – nicht private Anbieter.

Mit der E-ID könnten sich Bürgerinnen und Bürger künftig im Internet eindeutig identifizieren, etwa bei Bankgeschäften, Behördengängen oder beim Abschluss von Versicherungen. Befürworter argumentieren, dass damit eine vertrauenswürdige, sichere und international anschlussfähige Lösung geschaffen werde. Sie verweisen auf das Bedürfnis nach einem staatlich garantierten Login, das Missbrauch vorbeugt und den digitalen Alltag erleichtert.

Die Gegner warnen hingegen vor Risiken beim Datenschutz und sehen die Gefahr einer übermächtigen zentralen Dateninfrastruktur. Sie kritisieren, dass sensible Informationen in falsche Hände geraten könnten, und bezweifeln, dass die neue E-ID tatsächlich mehr Sicherheit bringt.

Abschaffung des Eigenmietwerts heiss umstritten

Die zweite Vorlage betrifft die Abschaffung des Eigenmietwerts. Dabei handelt es sich um eine fiktive Einnahme, die Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst bewohntem Wohneigentum versteuern müssen – als ob sie Mieteinnahmen erzielen würden. Im Gegenzug können heute Schuldzinsen und Unterhaltskosten vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden.

Befürworter der Abschaffung sehen darin eine längst überfällige Reform: Das System sei ungerecht, belaste Eigenheimbesitzer und bevorteile jene, die hohe Hypothekarschulden aufnehmen. Mit einem Ja würden viele Haushalte steuerlich entlastet, vor allem in den Städten und Agglomerationen.

Die Gegner warnen vor grossen Steuerausfällen für Bund und Kantone. Sie betonen, dass insbesondere Mieterinnen und Mieter nichts von der Reform hätten – im Gegenteil: Kantone könnten gezwungen sein, Ausfälle durch höhere Steuern oder Abgaben zu kompensieren. Zudem würde die Vorlage Wohneigentümer mit hohen Einkommen am stärksten entlasten.