Auch sie soll im Sinn einer Überbrückungshilfe während vier Jahren weniger für Strom bezahlen müssen: die im Sommer überschwemmte Firma Novelis in Siders VS. (Archivbild) Keystone

Während vier Jahren sollen angeschlagene Stahl- und Aluminiumwerke weniger für Strom bezahlen. Die entsprechende Vorlage ist nun bereinigt, die Räte haben sich auf die Nothilfe geeinigt.

Keystone-SDA, sr, sda SDA

Die Staatshilfe für vier angeschlagene Schweizer Stahl- und Aluminiumwerke konkretisiert sich weiter: Die eidgenössischen Räte haben die Vorlage bereinigt, die den vier Unternehmen Rabatte beim Strombezug bringen soll.

Der Nationalrat akzeptierte am Dienstag Änderungen an der Vorlage, die der Ständerat am Montag vorgenommen hatte. Es geht um die Bedingungen, unter welchen die Unternehmen von Preisnachlässen bei den so genannten Netznutzungsentgelten sollen profitieren können.

Nach dieser Einigung geht die Änderung des Stromversorgungsgesetzes laut Nationalratspräsidentin Maja Riniker zurück an den Ständerat. Dies für eine Abstimmung über die Dringlichkeitsklausel. Anschliessend muss das Gesetz noch die Schlussabstimmungen von Ende dieser Woche überstehen.

Der Nationalrat hiess die Ergänzung des Stromversorgungsgesetzes stillschweigend gut, also ohne eigentliche Diskussion und ohne Abstimmung. Dies, da die Kommission Zustimmung zur Ständeratsvorlage beantragte und kein anderer Antrag vorlag.