  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Parlament gibt grünes Licht Jetzt kommt auch der E-Führerausweis

SDA

3.6.2026 - 11:59

Schon bald kann man in der Schweiz diesen Ausweis auch elektronisch vorzeigen.
Schon bald kann man in der Schweiz diesen Ausweis auch elektronisch vorzeigen.
Keystone

Bei Verkehrskontrollen sollen Autofahrerinnen und Autofahrer in der Schweiz künftig auch einen digitalen Führerausweis vorzeigen können. Das Parlament hat den Bundesrat mit der Umsetzung beauftragt.

Keystone-SDA

03.06.2026, 11:59

03.06.2026, 12:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Schweiz soll künftig auch ein digitaler Führerausweis bei Verkehrskontrollen akzeptiert werden. National- und Ständerat haben den Bundesrat mit der Umsetzung beauftragt.
  • Der digitale Ausweis soll dieselben Informationen enthalten wie die Papierversion. Diese bleibt weiterhin gültig und wird nicht abgeschafft.
  • Die Einführung des digitalen Führerausweises ist laut Bund für Herbst 2026 vorgesehen.
Mehr anzeigen

Bei Strassenverkehrskontrollen soll man in der Schweiz künftig auch einen digitalen Führerausweis vorweisen können. National- und Ständerat haben dem Bundesrat den Auftrag gegeben, die Gesetzgebung entsprechend anzupassen.

Als Zweitrat nahm der Ständerat am Mittwoch eine entsprechende Motion aus dem Nationalrat stillschweigend an. Damit geht sie zur Umsetzung an die Landesregierung, welche für die Annahme der Motion plädiert hatte.

Die Pflicht zum Mitführen von Papierdokumenten sei heute ein veraltetes Konzept, hatte die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats (KVF-N) in ihrem Vorstoss argumentiert. Kontrollen würden damit auch effizienter.

Esther Friedli (SVP/SG) sagte im Namen der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerats, der digitale Führerausweis werde dieselben Informationen aufweisen wie jener in Papierform. Die Einführung des digitalen Ausweises sei laut der Verwaltung für Herbst 2026 geplant.

Auch Bundesrat Albert Rösti sagte, der Bund sehe die Einführung des digitalen Führerausweises bereits vor. Über 100'000 elektronische Lernfahrausweise seien seit 2023 ausgestellt worden. Es sei nicht vorgesehen, den Führerausweis in Papierform durch den digitalen Führerausweis zu ersetzen. Es solle weiterhin beide Möglichkeiten geben.

Der Nationalrat hatte den Vorstoss im März ebenfalls oppositionslos angenommen.

Meistgelesen

Wie schlimm steht es um Mette-Marit?
Nach missglückter Po-OP: Gina-Lisa Lohfink droht der Verlust ihres Beins
Kunden tauchen einfach nicht auf – jetzt sprechen Schweizer Unternehmer Klartext
Trumps Versagen im Iran
Migros schliesst vier Gastrobetriebe in der Ostschweiz

Videos aus dem Ressort

«The xx» tourt nach acht Jahren wieder – so war das Comeback in Zürich

«The xx» tourt nach acht Jahren wieder – so war das Comeback in Zürich

Die britische Band The xx hat am Dienstagabend in Zürich nach fast achtjähriger Pause ihr mit Spannung erwartetes Comeback auf europäischen Bühnen gegeben.

03.06.2026

«Wir ermitteln in alle Richtungen» – das sagt die Polizei nach dem Messerangriff

«Wir ermitteln in alle Richtungen» – das sagt die Polizei nach dem Messerangriff

Messerangriff im Pendlerverkehr: Am Bahnhof Winterthur hat ein 31-jähriger Schweizer drei Männer verletzt. Der Polizeisprecher erklärt, was die Polizei bislang weiss.

28.05.2026

Bluttat am Bahnhof Winterthur: Mann sticht auf Reisende ein – Schweizer (31) festgenommen

Bluttat am Bahnhof Winterthur: Mann sticht auf Reisende ein – Schweizer (31) festgenommen

Am Bahnhof Winterthur läuft derzeit ein grösserer Polizeieinsatz. Laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA wurde ein Mann mit einer Stichwaffe angegriffen.

28.05.2026

«The xx» tourt nach acht Jahren wieder – so war das Comeback in Zürich

«The xx» tourt nach acht Jahren wieder – so war das Comeback in Zürich

«Wir ermitteln in alle Richtungen» – das sagt die Polizei nach dem Messerangriff

«Wir ermitteln in alle Richtungen» – das sagt die Polizei nach dem Messerangriff

Bluttat am Bahnhof Winterthur: Mann sticht auf Reisende ein – Schweizer (31) festgenommen

Bluttat am Bahnhof Winterthur: Mann sticht auf Reisende ein – Schweizer (31) festgenommen

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Studie zur mentalen Gesundheit. Jede vierte Person in der Schweiz hat psychische Probleme – doch nur wenige machen eine Therapie

Studie zur mentalen GesundheitJede vierte Person in der Schweiz hat psychische Probleme – doch nur wenige machen eine Therapie

Er rief selbst die Polizei. 65-Jähriger sticht Mann in Sulgen TG nieder – Opfer stirbt vor Ort

Er rief selbst die Polizei65-Jähriger sticht Mann in Sulgen TG nieder – Opfer stirbt vor Ort

«Ein Skandal, dass sie das hier alles niedermachen». 400 Menschen in Winterthur verlieren wegen Leerkündigungen ihr Zuhause

«Ein Skandal, dass sie das hier alles niedermachen»400 Menschen in Winterthur verlieren wegen Leerkündigungen ihr Zuhause