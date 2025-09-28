  1. Privatkunden
Alle Resultate in der Übersicht So hat deine Gemeinde heute abgestimmt

Sven Ziegler

28.9.2025

blue News zeigt dir, wie deine Gemeinde abgestimmt hat.
blue News zeigt dir, wie deine Gemeinde abgestimmt hat.
Fotomontage

Am Sonntag stimmt die Schweiz über die E-ID und die Abschaffung des Eigenmietwerts ab. blue News zeigt dir, wie dein Kanton und deine Gemeinde gestimmt hat. Noch liegen nicht alle definitiven Resultate vor.

Sven Ziegler

28.09.2025, 14:50

28.09.2025, 15:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 28. September entscheidet die Schweiz über die Einführung einer staatlichen E-ID.
  • Ebenfalls zur Abstimmung steht die Abschaffung des Eigenmietwerts für Wohneigentümer.
  • blue News liefert dir live die Ergebnisse aus den Kantonen und Gemeinden.
Mehr anzeigen

Ergebnisse in den Kantonen




Ergebnisse in den Gemeinden






Eidgenössische Abstimmungen

Auf der Abstimmungsseite von blue News findest du alle wichtigen Informationen zu den Eidgenössischen Abstimmungen: Initiativen und Referenden verständlich erklärt, umfassende Hintergrund-Storys sowie Zusammenfassung und Einordnung der Resultate.

