blue News Leser*innen zum Eigenmietwert «Gewinner sind wieder einmal die Reichen»

Lea Oetiker

29.9.2025

In der Schweiz entfällt künftig die Pflicht, den Eigenmietwert für selbst bewohntes Wohneigentum zu versteuern. (Archivbild)
In der Schweiz entfällt künftig die Pflicht, den Eigenmietwert für selbst bewohntes Wohneigentum zu versteuern. (Archivbild)
sda

Die Schweizer Stimmberechtigten haben am Sonntag die Abschaffung des Eigenmietwerts beschlossen – 57,7 Prozent stimmten dafür. Das sagen blue News Leser*innen zum Resultat.

Lea Oetiker

29.09.2025, 10:18

29.09.2025, 10:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am gestrigen Sonntag wurde mit 57,7 Prozent die Vorlage zur Streichung des Eigenmietwerts gutgeheissen.
  • Der Sieg an der Urne geht an den Hauseigentümerverband, unterstützt von Wirtschaftsverbänden sowie SVP, FDP und Mitte.
  • Auch die Meinungen der blue News Leser*innen gehen auseinander.
Mehr anzeigen

Wer in der Schweiz in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus lebt, muss künftig den Eigenmietwert nicht mehr versteuern. 57,7 Prozent haben am Sonntag die Vorlage zur Streichung des Eigenmietwerts gutgeheissen.

Der Sieg an der Urne geht an den Hauseigentümerverband, unterstützt von Wirtschaftsverbänden sowie SVP, FDP und Mitte. Dies, obwohl Hauseigentümerinnen und -eigentümer in der Schweiz klar in der Minderheit gegenüber den Mietenden sind. Mit einem Kampagnenbudget von rund sieben Millionen Franken gelang es ihnen dennoch, den umstrittenen Eigenmietwert zu Fall zu bringen.

«Endlich ist dieser alte Zopf abgeschnitten worden»

Auch die blue News Leser*innen haben eine Meinung zur Abschaffung des Eigenmietwerts. Nutzer Betty151 schreibt: «Endlich ist dieser alte Zopf abgeschnitten worden. Nun zu den Forderungen der Mieter: Sie haben keine Unterhaltskosten und auch keine Hypothekarzinsen zu zahlen, diese beiden Ausgaben bleiben bei den Eigentümern von Häusern oder Wohnungen erhalten und können je nach Situation annähernd den Betrag eines Mietzinses ausmachen. Sollten die Mietzinsen bei den Steuern abzugsfähig werden, müsste man auch den Eigentümern wieder erlauben ihre Unkosten abzuziehen, also hört auf Forderungen zu stellen, die nicht gerechtfertigt sind.»

Und auch Schnidi72 ist froh über das Resultat: «Wow, es geschehen noch Wunder. Eigenmietwert weg. Eigentümer haben seit 1934 darauf gewartet.»

Alle Resultate in der Übersicht. So hat deine Gemeinde abgestimmt

Alle Resultate in der ÜbersichtSo hat deine Gemeinde abgestimmt

zueribernzueri findet: «Wie kann es sein, dass man eine Steuer per Notrecht aus dem Jahr 1933 erst im Jahr 2025 abschafft und dafür noch eine Abstimmung notwendig war. Kenne niemanden, der jemals für die Verlängerung dieser Notsteuer abgestimmt hatte, sodass diese rechtlich bis heute hatte eingezogen werden dürfen. Würde mich gerne aufklären lassen.»

«Der Staat wird nicht auf dieses Geld verzichten können»

Doch mit der Abschaffung des Eigenmietwerts sind nicht alle einverstanden. Nutzer Bohnenstange sieht das Resultat nicht ganz so positiv und schreibt: «Die Gewinner sind wieder einmal die Reichen. Und die Verlierer, die Armen. Was für ein peinliches, asoziales Land, diese Schweiz!»

SP-Initiative angenommen. Jetzt gibts das ÖV-Abo für 1 Franken pro Tag – aber nicht alle dürfen profitieren

SP-Initiative angenommenJetzt gibts das ÖV-Abo für 1 Franken pro Tag – aber nicht alle dürfen profitieren

Sevele findet: «Na ja, der Staat wird wohl nicht auf dieses Geld verzichten können. Er braucht es, um dieses Geld weiterhin ins Ausland zu verscherbeln! Also wird es einfach an einem anderen Ort nehmen, beispielsweise beim gesamten Volk, mit mehr Steuern usw. irgendetwas kommt denen schon in den Sinn!»

Auch robbingwood0815 schreibt: «Wer da hat, dem wird gegeben. Die Kantone werden die fehlenden Beiträge zu stemmen haben.» Und Nutzer Wolf1963 findet: «Nur keine Vorfreude, die Politiker werden eine neue Steuer erfinden, um uns wieder zu schröpfen. Die Mieter sollen nicht zu laut schreiben, ihnen wird nichts entzogen. Die Vermieter sind an der Reihe, was für euch zu tun.»

Mehr aus der Schweiz

Wer dafür und wer dagegen stimmte. Die Schweiz schafft den Eigenmietwert ab und das hat Folgen für alle

Wer dafür und wer dagegen stimmteDie Schweiz schafft den Eigenmietwert ab und das hat Folgen für alle

Sie prägte den Abstimmungskampf. Walliserin nach E-ID-Ja: «Ich bin dem Volk dankbar»

Sie prägte den AbstimmungskampfWalliserin nach E-ID-Ja: «Ich bin dem Volk dankbar»

Hauchdünne Mehrheit für digitale Identität. Grosse Erleichterung im Ja-Lager – Bund kann E-ID umsetzen

Hauchdünne Mehrheit für digitale IdentitätGrosse Erleichterung im Ja-Lager – Bund kann E-ID umsetzen

