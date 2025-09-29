Hausbesitzer dürfen sich freuen – aber erst in einigen Jahren. Imago

Die Stimmbevölkerung hat entschieden – doch bis die Reform beim Eigenmietwert tatsächlich greift, vergeht Zeit. Bund und Kantone sprechen von frühestens 2028. blue News weiss, wieso.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bund plant die Abschaffung des Eigenmietwerts nicht vor 2028, unter Einbezug von Konsultationen mit den Kantonen.

Kantone müssen Steuergesetze anpassen – mit Referendumsrisiken und kommunalen Folgeanpassungen.

Ungewiss ist, wie die Ausfälle kompensiert werden sollen. Mehr anzeigen

Die Schweiz hat Ja gesagt: Der Eigenmietwert gehört bald der Vergangenheit an. Mit dem Volksentscheid vom Wochenende endet eine jahrzehntelange steuerpolitische Debatte. Für Haus- und Wohnungseigentümer bedeutet das eine Entlastung – doch für Tourismuskantone wie Graubünden, Tessin oder Wallis bringt der Systemwechsel erhebliche finanzielle Risiken.

Denn wo viele Ferienwohnungen stehen, reisst der Wegfall der Eigenmietwert-Besteuerung ein grosses Loch in die Kasse. Graubünden rechnet nach Angaben von Regierungsrätin Carmelia Maissen mit jährlichen Mindereinnahmen von rund 90 Millionen Franken. «Wir werden die Einführung einer solchen Objektsteuer nun sicher genau prüfen», erklärte sie im «St. Galler Tagblatt».

Eile ist aber nicht geboten: Laut Bundesangaben wird die Reform frühestens 2028 umgesetzt. Bis dahin bleiben die Kantone verpflichtet, ihre Steuergesetze anzupassen und Kompensationsmassnahmen vorzubereiten. Der lange Zeitraum soll auch sicherstellen, dass Konsultationen zwischen Bund und Kantonen stattfinden können.

Für Finanzdirektoren wie den Bündner Regierungsrat Martin Bühler ist das ein entscheidender Punkt: «Die verschiedenen Varianten bezüglich Steuererhöhungen und Sparmassnahmen werden nun Gegenstand der Diskussionen sein», sagte er gegenüber der NZZ.

Gibt es neue Steuern zur Kompensation?

Eine Möglichkeit zur Kompensation wäre eine neue Steuer auf Zweitwohnungen. Damit könnten jene stärker belastet werden, die Ferienhäuser in den Alpen besitzen. Doch politisch ist das heikel. Schon vor der Abstimmung machten die Gebirgskantone klar, dass sie diese Lösung für kompliziert und schwer durchsetzbar halten.

Auch der Hauseigentümerverband (HEV) stellt sich auf die Hinterbeine. Präsident Gregor Rutz (SVP) sprach gegenüber SRF von übertriebenen Klagen. Der Kanton Graubünden verliere lediglich zwei Prozent seiner Steuereinnahmen – «das ist verkraftbar. Jedes KMU muss mit solchen Schwankungen zurechtkommen», so Rutz. Zwar sei die Zweitwohnungssteuer Teil des Kompromisses gewesen, doch er glaubt nicht, dass viele Kantone sie tatsächlich einführen werden.

Ungewisse Zukunft für einige Bergkantone

Der HEV Schweiz will den Kantonen keine Vorgaben machen, betonte Rutz. Doch wenn einzelne Sektionen gegen eine neue Steuer das Referendum ergreifen, sei das ihr gutes Recht. Damit ist klar: Auch nach dem Volksentscheid ist der politische Streit um die Ausgestaltung der Reform längst nicht beendet.

Für die Bergkantone bedeutet das eine ungewisse Zukunft. Zwar haben sie bis 2028 Zeit, ihre Finanzen neu zu ordnen. Doch ob eine Zweitwohnungssteuer in den Gemeinden politische Mehrheiten findet, ist fraglich.

Kantone und Gemeinden haben nun rund drei Jahre Zeit, um sich vorzubereiten. Aber Martin Bühler sagt gegenüber der NZZ bereits heute: «Wenn wir mehr Zeit bekommen als bis 2028, wäre das für uns zu begrüssen.»