Die Schweiz schafft den Eigenmietwert ab und das hat Folgen für alle

Der Eigenmietwert bei Wohneigentum wird abgeschafft. sda

Nach 91 Jahren ist Schluss: Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben den Eigenmietwert klar abgelehnt. Doch die Entscheidung wirft neue Fragen auf – für Hauseigentümer ebenso wie für Mieter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Eigenmietwert wird abgeschafft, 57,7 Prozent der Stimmenden sagten Ja.

Auf dem Land fiel das Resultat deutlich aus, in den Städten überwogen Nein-Stimmen.

Eigentümerinnen und Eigentümer profitieren, während Mieter höhere Belastungen befürchten. Mehr anzeigen

Nach 91 Jahren ist der Eigenmietwert Geschichte. 57,7 Prozent der Schweizer Stimmbevölkerung sagten Ja zur Abschaffung – ein Entscheid, der überrascht, denn die Mehrheit der Bevölkerung wohnt zur Miete. Warum setzte sich die Reform dennoch durch, welche politischen Lager mobilisierten erfolgreich, und welche Konsequenzen drohen nun für Eigentümer, Mieter und Kantone?

Wer stimmte für die Abschaffung – und warum?

Das Ja zur Abschaffung kam in erster Linie vom Land. Dort wohnen überdurchschnittlich viele Menschen im Eigenheim, entsprechend hoch fiel die Zustimmung mit 63 Prozent aus. In den Städten lag die Zustimmung dagegen nur bei rund 49 Prozent.

Auch ein Altersunterschied wurde sichtbar: Ältere, die Hypotheken oft schon weitgehend abbezahlt haben, stimmten deutlich zu. Überraschend ist allerdings, dass auch die jüngere Generation der Reform mehrheitlich zustimmte. Offenbar empfanden selbst viele Mieter die Steuer als ungerecht und wollten sich die Option auf künftiges Wohneigentum offenhalten.

Wie positionierten sich die Parteien?

Das bürgerliche Lager mit SVP, FDP und Mitte setzte geschlossen auf ein Ja und mobilisierte stark in den Kantonen. Auf der Gegenseite kämpften SP und Grüne gegen die Vorlage, konnten ihre Basis jedoch nur teilweise überzeugen. Gerade bei den Grünen folgte die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler nicht der Nein-Parole, sondern sprach sich mit 52 Prozent für die Reform aus.

Die Grünliberalen gaben Stimmfreigabe, ihre Anhängerschaft unterstützte die Abschaffung aber zu 62 Prozent. Damit gelang den Befürwortern eine breite Allianz, die sich letztlich gegen die linke Opposition durchsetzte.

Was bedeutet die Reform für Eigentümer?

Für Wohneigentümer ist das Ende des Eigenmietwerts eine deutliche steuerliche Entlastung. Sie müssen künftig kein fiktives Einkommen mehr versteuern, nur weil sie im eigenen Haus wohnen. Am meisten profitieren jene, die ihre Hypotheken weitgehend zurückgezahlt haben, da sie nicht mehr auf den Eigenmietwert besteuert werden und gleichzeitig kaum Nachteile durch den Wegfall des Schuldzinsabzugs spüren.

Eigentümer mit hohen Hypotheken hingegen verlieren diesen Abzug und könnten im Einzelfall sogar mehr Steuern bezahlen. Entscheidend wird sein, wie die Kantone die Umsetzung gestalten, etwa bei der Frage, ob energetische Sanierungen weiterhin steuerlich begünstigt werden.

Und was heisst das für Mieter?

Mieter profitieren nicht direkt von der Reform, im Gegenteil: Kritiker warnen vor Mehrbelastungen. Wenn den Kantonen durch den Wegfall des Eigenmietwerts Milliarden fehlen, könnten sie gezwungen sein, diese Verluste über höhere Steuern oder Abgaben aufzufangen.

SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer fordert deshalb einen Renditedeckel, damit steigende Mieten nicht zu zusätzlicher Belastung für den Mittelstand werden. Auch Gewerkschaften mahnen, dass der Anreiz zur Schwarzarbeit steigen könnte, da Hauseigentümer bei Renovationen keine steuerlichen Abzüge mehr geltend machen müssen und deshalb weniger Wert auf Rechnungen legen.

Welche Kantone sind besonders betroffen?

Die Folgen spüren vor allem Tourismuskantone wie Graubünden, Tessin und Wallis. Dort fällt mit dem Eigenmietwert auch die Besteuerung von Zweitwohnungen weg, was grosse Löcher in die Kassen reisst. Um diese Verluste zu kompensieren, wurde parallel eine Objektsteuer auf Ferienwohnungen beschlossen.

Doch schon jetzt ist klar: Viele Kantone sind skeptisch, ob dieses Instrument tatsächlich funktioniert. Während Gebirgskantone wie Graubünden Einnahmeausfälle von bis zu 90 Millionen Franken pro Jahr erwarten, signalisiert der Hauseigentümerverband bereits Widerstand. Es ist ungewiss, ob die Objektsteuer in allen Kantonen politisch durchsetzbar sein wird.

Was bleibt offen – und wann tritt die Reform in Kraft?

Die Reform tritt frühestens 2028 in Kraft, sodass Bund und Kantone mehrere Jahre Zeit haben, konkrete Regeln festzulegen. Offene Fragen gibt es viele. Wie werden energetische Sanierungen künftig gefördert, wenn steuerliche Abzüge wegfallen?

Wer füllt die Löcher in den Staatskassen, und trifft dies am Ende den Mittelstand oder die Vermögenden stärker? Und wie lässt sich Schwarzarbeit bekämpfen, die durch den Wegfall von Abzügen attraktiver werden könnte? Klar ist: Mit dem Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts ist die Diskussion nicht beendet, sondern sie beginnt erst richtig.