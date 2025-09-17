Das Wichtigste in Kürze zur Abschaffung des Eigenmietwerts Die Kantone sollen eine Steuer auf Zweitliegenschaften einführen können. Zur dafür nötigen Verfassungsänderung äussern sich am 28. September Volk und Stände. Gedacht ist die neue Steuer als Ersatz für die vom Parlament beschlossene Abschaffung des Eigenmietwerts. 19.08.2025

Eine neue Umfrage zur Herbstabstimmung zeigt: Die Zustimmung zur Abschaffung des Eigenmietwerts nimmt rasant ab. Bei der E-ID bleibt die Zustimmung zwar hoch, doch auch dort zeichnen sich Konfliktlinien ab.

Die Zustimmungswerte für die Abschaffung des Eigenmietwerts fallen, wie neue Umfragen zeigen. Setzt sich der Trend fort, könnte die Abschaffung des Eigenmietwerts wieder scheitern. Bei bei E-ID bleibt die Zustimmung stabil, aber auch dort wird es spannend.

Gemäss der SRG-Umfrage hätten am 6. September 51 Prozent der teilnahmewilligen Stimmberechtigten für die Eigenmietwert-Vorlage gestimmt und 45 Prozent dagegen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Der Rückgang der Zustimmung um 7 Prozentpunkte bei gleichzeitiger Zunahme der Ablehnung um 11 Prozentpunkte entspreche einem deutlichen Nein-Trend.

Gemäss der 20 Minuten/Tamedia-Abstimmungsumfrage vom 10. und 11. September wird die Abschaffung des Eigenmietwerts allerdings von einer Mehrheit von 54 Prozent der Stimmberechtigten unterstützt - bei 44 Prozent Nein und 2 Prozent Unentschiedenen.

Eigentümer und Deutschschweizer dafür

Die Meinungen sind gemäss SRG-Umfrage stark abhängig von den Wohnverhältnissen: So unterstützen 62 Prozent der Wohneigentümer die Abschaffung des Eigenmietwerts. Aber nur ein Drittel der Mieter ist dafür - und diese machen die Mehrheit der Bevölkerung aus. Die 20 Minuten/Tamedia-Umfrage sieht dieses Verhältnis bei 66 zu 36 Prozent zwischen Wohneigentümern und Mietern.

Am 28. September entscheidet das Schweizer Stimmvolk über einen Systemwechsel bei der Besteuerung der eigenen vier Wände. (Themenbild) Keystone/Steffen Schmidt

Laut 20 Minuten/Tamedia spielen die unterschiedlichen Betroffenheiten der Stimmbürger die entscheidende Rolle. Dazu zählen Wohnform, Stadt-Land-Graben und der Altersunterschied.

Während sich die Kritik aus der französischsprachigen Schweiz über den Kampagnenverlauf deutlich verstärkt habe, so die SRG, bleibe in der deutschsprachigen Schweiz eine stabile Mehrheit dafür. In der italienischsprachigen Schweiz liegen die Stimmabsichten demnach im Patt.

Linke neu klar dagegen

Im Vergleich zur ersten Umfrage Anfang August hat sich laut SRG die politische Polarisierung verschärft: Im linken politischen Spektrum ist die verhaltene Zustimmung einer klaren Ablehnung gewichen.

Die stärkste Zustimmung erfolgt demnach mit einer Zwei-Drittel-Befürwortung aus dem SVP-Umfeld. Parteiungebundene seien trotz deutlichem Nein-Trend noch immer mehrheitlich dem befürwortenden Lager zuzuordnen.

Deutliche Zustimmung zu E-ID-Gesetz

Beim E-ID-Gesetz sieht die SRG-Umfrage eine deutliche Zustimmung von 59 Prozent bei ihrer Umfrage am 6. September und die 20 Minuten/Tamedia-Umfrage am 10. und 11. September eine Zustimmung von 55 Prozent.

Bei den Anhängerschaften von Grünen, SP, GLP, Mitte und FDP findet das E-ID-Gesetz laut der 20 Minuten/Tamedia-Umfrage weiterhin eine deutliche Mehrheit, wobei die Unterstützung bei den Wählern der GLP mit 79 Prozent am grössten ist. Einzig die SVP-Basis spricht sich demnach mit einem Nein-Anteil von 70 Prozent klar gegen die Vorlage aus. Das parteipolitische Konfliktmuster «SVP gegen den Rest» habe sich in dieser Vorlage gegenüber der letzten Umfrage verschärft.

Keine Mehrheit fand das E-ID-Gesetz bei Befragten mit obligatorischem Schulabschluss und mit einer Berufslehre oder einem Handelsdiplom. Auch Menschen mit geringem Einkommen lehnen die Vorlage laut der 20 Minuten/Tamedia-Umfrage mehrheitlich ab.

Auffällig sei zudem der Unterschied zwischen den Geschlechtern: Während eine Mehrheit von 61 Prozent der Männer dem E-ID-Gesetz zustimme, liege der Ja-Anteil bei den Frauen nur bei 48 Prozent.

Am meisten überzeugt die Befürworter die Sichtweise, wonach die E-ID Zeit und Aufwand spare, da nicht mehr für jeden Dienst ein separates Login benötigt werde. Das am stärksten genannte Argument der Gegnerschaft ist, dass eine E-ID-Infrastruktur ein attraktives Ziel für Cyberangriffe und Datenklau sei.

Eher tiefe Stimmbeteiligung

Die Stimmbeteiligung bleibt laut SRG-Umfrage mit voraussichtlich 44 Prozent trotz leichtem Anstieg über den Kampagnenverlauf hinter dem langjährigen Durchschnitt von 47,1 Prozent zurück.

Die SRG-Umfrage wurde vom 3. bis 11. September vom Institut gfs.bern bei 14'416 Personen durchgeführt. Die Fehlermarge beträgt hier +/-2,8 Prozentpunkte. Die Umfrage des Leewas-Instituts wurde am 10. und 11. September bei 15'619 Personen durchgeführt. Die Fehlermarge dort beträgt +/-1,4 Prozentpunkte.