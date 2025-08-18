Inhaber wollen Restaurant durch Neubauten ersetzen – Kanton schreitet ein

Das Restaurant Buchenegg soll nach den Plänen der Eigentümer zwei Neubauten weichen. Screenshot Google Maps

Markus und Marianne Marcon wollten ein ehemaliges Restaurant durch zwei Mehrfamilienhäuser ersetzen. Wegen neuer Regeln für Kleinsiedlungen bleibt ihr Vorhaben untersagt – nun muss das Bundesgericht entscheiden.

Nahezu 30 Jahre führten Markus und Marianne Marcon das Restaurant Buchenegg in Stallikon ZH, bevor sie den Betrieb einstellten. Ihr Ziel: Anstelle des Altbaus sollten zwei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage entstehen. Über Jahre hatten sie das Projekt mit Gemeinde und Fachleuten vorbereitet. Ein gültiger Quartierplan lag vor, als das Baugesuch 2022 eingereicht wurde.

Doch noch bevor die Gemeinde Stallikon darüber entscheiden konnte, stoppte der Kanton das Vorhaben. Das berichtet der «Tages-Anzeiger». Gegen diesen Entscheid wehrten sich die Eigentümer. «Das Recht ist auf unserer Seite», sagte sie im Dezember 2023, der Zeitung.

Das Verwaltungsgericht beurteilte den Fall jedoch anders und wies die Beschwerde ab. Die geplanten Neubauten bleiben damit untersagt. Der Entscheid ist aber nicht endgültig – inzwischen liegt der Fall beim Bundesgericht.

Neue Regeln für Kleinsiedlungen

Die Ablehnung hängt mit einer kantonsweiten Anpassung zusammen, schreibt der «Tages-Anzeiger». Nach einem Grundsatzentscheid 2020 wurden rund 130 Kleinsiedlungen im Kanton Zürich aus der Bauzone entlassen, darunter auch der Ortsteil Tägerst mit der Buchenegg. Dort dürfen seither nur Ersatzneubauten im bisherigen Umfang entstehen.

Markus Marcon spricht gegenüber der Zeitung von einer «willkürlichen» Umzonung: «Wir haben das Projekt zehn Jahre mit den Behörden ausgearbeitet – und am Schluss schlagen sie uns die Tür zu.» Er verweist zudem darauf, dass kurz vor ihrer Eingabe noch andere Bauten bewilligt worden seien.

Das Verwaltungsgericht argumentiert dagegen, die Siedlung verfüge nicht über die Struktur und Grösse einer Bauzone und liege zudem in einem geschützten Landschaftsgebiet.

Die Marcons haben nach eigenen Angaben bereits rund 200’000 Franken in Planung und Verfahren investiert. Mit Mietausfällen belaufe sich der Schaden auf fast eine halbe Million. Ihr Ziel bleibt jedoch unverändert: die Realisierung der beiden Mehrfamilienhäuser.